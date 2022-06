Volkswagen Golf R 20 Years: limited da collezione

Potenza, dinamismo e adrenalina sono le caratteristiche del modello celebrativo Volkswagen Golf R 20 Years, versione speciale il cui periodo di produzione, fissato ad un anno, la renderà sicuramente un oggetto da collezione.



Come tutti i modelli ad alta prestazione della Volkswagen R, Golf R attinge il carattere e le performance dalla pista e si presenta con un design espressivo e prestazioni migliorate.



Disponibile a partire da 59.995 euro, la vettura supera ampiamente i modelli prodotti con l'etichetta Golf. La limited assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 270 km/h. Le aspettative non vengono deluse e sono pienamente rispettate già appena si avvia il motore, un turbo a quattro cilindri 2,0 litri da 245 kW.



Volkswagen Golf R 20 Years è disponibile di serie con il pacchetto R Performance ed è arricchito da contenuti specifici. Nella parte posteriore, lo spoiler sul tetto sottolinea l'aspetto sportivo del veicolo, dotato di serie di cerchi in lega Estoril da 19 pollici.



La natura sportiva si nota anche a bordo, qui troviamo elementi decorativi in carbonio. Il modello in edizione speciale sfoggia loghi R blu, anche sul volante sportivo multifunzione, una caratteristica presente anche sulla chiave. Golf R 20 Years sarà disponibile negli showroom a partire dalla metà del 2022.