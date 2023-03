Volvo Polestar 2 BST 230

22/03/2023

Limited edition, la Polestar 2 BST 230 arricchisce il portfolio della gamma puntando su dettagli del design e prestazioni.



Tra le novità spicca la verniciatura verde Nebula e il tessuto in MicroSuede per gli inserti dei sedili e del volante. Gli esterni sono disponibili anche nel colore Space (nero), con la striscia da corsa su tutta lunghezza della carrozzeria.



Tutti gli aggiornamenti del telaio implementati sulla versione Polestar 2 BST edition 270 rimangono disponibili, compreso l’assetto ribassato, gli ammortizzatori regolabili a due vie Öhlins esclusivi e progettati appositamente, la barra di sostegno anteriore, molle più rigide del 20% e cerchi in lega neri da 21 pollici ispirati a quelli della Polestar 1.

Le consegne sono previse per il terzo trimestre del 2023.