777 Motors hypercar

20/07/2023

Nata per un uso su pista, l’inedita 777 hypercar, prodotta dalla nuova factory 777 Motors, è il frutto della collaborazione tra Dallara e Gibson Technology, quest’ultimo ne ha firmato il powertrain, un motore V8 aspirato da 4,5 litri, con una potenza di 730 CV a 9.000 giri.



La vettura, prodotta in soli 7 esemplari, nasce dalla matita di Umberto Palermo, designer che con Monza ha un legame particolare.



777 hypercar adotta una monoscocca in carbonio omologata FIA e una sofisticata aereodinamica sviluppata da Dallara.



Nel 2025 saranno prodotti gli esemplari destinati ai clienti e contestualmente 777 Motors realizzerà 777 hypercar Unit-000, la versione sperimentale che sarà un laboratorio dotato delle più avanzate tecnologie di guida autonoma, AI driver, virtual coaching.