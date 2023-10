Toyota - Auto Toyota Hilux GR SPORT II Toyota Hilux GR SPORT II pick up

Toyota Hilux GR SPORT II eleva il suo appeal con nuove dotazioni e un refresh stilistico. La nuova serie presenta una carreggiata più larga, incrementata di 140 mm all'anteriore e di 155 mm al posteriore. Il nuovo look è enfatizzato dai nuovi cerchi in lega neri da 17 pollici, dalla griglia anteriore nera G-mesh con il logo Toyota, le pedane laterali, gli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere neri.



L’ambiente interno, dove domina il nero, viene impreziosito dai dettagli sportivi in rosso. Al volante troviamo le palette per il cambio marcia, mentre i pedali sportivi in alluminio impreziosiscono l’ambiente di guida. I sedili sportivi in pelle scamosciata nera e pelle, con cuciture argentate, assicurano un comfort eccezionale e una migliore aderenza.



Completano l 'abitacolo nuove modanature in rilievo per porte e cruscotto, loghi GR dedicati per display multi-informazioni e strumentazione. Hilux GR SPORT è dotato del più recente sistema multimediale Toyota Smart Connect dotato di un display touchscreen da 8 pollici.

In dotazione troviamo il potente motore da 2,8 litri in grado di erogare una potenza fino a 204 CV, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Il lancio commerciale è previsto a aprtire dalla seconda metà del 2024.

di Grazia Dragone

