Yaris Cross: upgrade high tech

Toyota Yaris Cross riceve un aggiornamento in linea con le richieste della clientela, puntando su prestazioni più elevate grazie al propulsore Full Hybrid e ad una guida sicura, attraverso l’offerta dei più recenti dispositivi di assistenza alla guida.



Yaris Cross adotta la tecnologia Full Hybrid-Electric Toyota di quinta generazione con un nuovo powertrain Hybrid 130. Il sistema litri promette un aumento del 14% della potenza totale del sistema, che passa da 116 CV a 132 CV. Il comportamento dinamico della vettura è inoltre supportato dalla piattaforma GA-B.

Il nuovo propulsore Hybrid 130 sarà introdotto su diversi allestimenti della gamma, tra cui la nuova Premiere Edition e GR SPORT. Sarà ancora presente il sistema ibrido da 116 CV / 85 kW, noto come Hybrid 115.



La nuova Yaris Cross adotta misure aggiuntive per ridurre il rumore e le vibrazioni, intervenendo su quattro aree. L'accesso alle informazioni, alla connettività e all'intrattenimento è reso possibile dal digital cockpit, configurato in base alle preferenze del conducente e da un sistema multimediale più potente.

I display hanno dimensioni di 7 o 12,3 pollici per la strumentazione digitale e 9 o 10,5 pollici per il touchscreen multimediale, a seconda dell'allestimento.



Toyota ha deciso di rendere l'attuale Yaris l'auto ancora più sicura attraverso l’offerta di equipaggiamenti e caratteristiche di sicurezza attiva e passiva che limitano lo stress della guida. Il pacchetto Toyota T-Mate racchiude le funzionalità avanzate che rendono un'auto più sicura e più facile da guidare e parcheggiare.



Lo stile moderno e dinamico si evolve e trova espressione nel nuovo allestimento Premiere Edition. Questa versione propone la verniciatura Urban Khaki bi-tone e nuovi cerchi in lega da 18 pollici grigio scuro a cinque razze. All'interno, le cuciture dei rivestimenti e le modanature sul cruscotto e sulle portiere si abbinano al colore della carrozzeria.