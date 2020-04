Toyota Yaris Cross: in anteprima il nuovo suv

Tempo di rivelazioni per Toyota, che svela in anteprima il nuovo suv compatto Yaris Cross, veicolo che amplia e rafforza la gamma di modelli compatti proposti dal brand.



Il nuovo suv è stato sviluppato a partire dalla nuova piattaforma per modelli compatti GA-B di Toyota ed offre interni spaziosi e dimensioni esterne compatte.La posizione di guida rialzata e la disponibilità della trazione integrale intelligente AWD-i sono tra le caratteristiche del modello.



La propulsione si avvale della tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione derivato dai più grandi propulsori di 2.0 e 2.5 litri utilizzati nei nuovi modelli come la Corolla, il C-HR e il RAV4.



Il sistema prevede un motore tre cilindri benzina a Ciclo Atkinson da 1,5 litri progettato per ridurre gli attriti interni e le perdite meccaniche e ottimizzare la velocità di combustione, a vantaggio di efficienza ed emissioni. Il nuovo sistema #ibrido ha una potenza complessiva di 116 CV.



Importante l’attenzione rivolta al tema della sicurezza, infatti Yaris Cross adotta sistemi di scurezza attiva Toyota Safety Sense e funzioni avanzate di assistenza alla guida. Per il lancio commerciale si dovrà attendere la metà del 2021.



Ecco le parole di Mariano Autuori, Direttore Marketing di Toyota Italia: “La nuova Toyota Yaris Cross avrà in Italia un ruolo fondamentale perché rafforzerà, con le sue caratteristiche uniche e distintive, l’offensiva di prodotto Toyota nel segmento delle auto compatte, il più importante del nostro mercato. La nuova Toyota Yaris Cross sarà commercializzata in Italia a partire da metà del prossimo anno”.