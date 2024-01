15/01/2024

Toyota GR Yaris presenta miglioramenti tecnici, di design e costruttivi per un 'esperienza di guida ancora più coinvolgente. Gli ingegneri di Toyota Gazoo Racing, i Master Driver e i professionisti delle corse e dei rally hanno lavorato insieme per arricchire il carattere della vettura.



Gli elementi chiave includono l'evoluzione del motore turbo a tre cilindri per fornire ancora più potenza e coppia e l'introduzione di un nuovissimo cambio automatico Gazoo Racing Direct Automatic Transmission a otto rapporti. Il telaio è stato rinforzato e nell'abitacolo il layout del cruscotto e la posizione di guida sono stati ridisegnati.



Anche le sospensioni sono state messe a punto per maggiore maneggevolezza e prestazioni costanti sotto carichi elevati. La nuova gamma offrirà un'unica versione in specifica Circuit, con un pacchetto di dispositivi di raffreddamento che include un radiatore aggiuntivo, uno spray intercooler e una presa d'aria modificata.



Il pacchetto di base rimane lo stesso: GR Yaris è un'auto a tre porte e un modello a sé, dove solo i gruppi ottici posteriori, l'antenna e gli specchietti retrovisori esterni sono ripresi dalla versione standard. Ogni elemento è stato rivisto per ottenere deportanze, aerodinamica e aderenza ottimali. Nella parte anteriore della vettura è presente una nuova rete in acciaio per la griglia inferiore. La griglia laterale ha un'apertura più ampia e il paraurti inferiore ha una nuova costruzione divisa.



Nella parte posteriore, un'apertura nel bordo inferiore della guarnizione inferiore consente la fuoriuscita dell'aria da sotto il pianale. I fendinebbia e le luci di retromarcia sono stati riposizionati, spostandosi dal paraurti inferiore per essere integrati nei gruppi ottici posteriori.



La nuova GR Yaris introduce una nuova opzione di colore esterno, Precious Metal, oltre alle già note: Emotional Red, Precious Black e Super White/Platinum White Pearlescent. La nuova GR Yaris sarà in vendita a partire dalla prima parte del 2024.