06/06/2024

Volkswagen ID.7 GTX è una berlina sportiva spinta da due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore. I due motori insieme erogano una potenza complessiva di 250 kW (340 CV) e sono alimentati da una batteria da 86 kWh di nuova concezione, efficiente, con una potenza di ricarica DC fino a 200 kW.



Il nuovo modello si riconosce elementi carattrizzanti come i cerchi in alluminio da 20 pollici del tipo Skagen. Il frontale è stato dotato di un nuovo paraurti con griglia a nido d’ape. Tutti gli elementi neri sono lucidati a specchio. Sempre nera è l’intera zona del tetto, comprese le modanature esterne, solitamente di colore argento opaco.



La ID.7 GTX è inoltre dotata di serie di fari a LED Matrix IQ.LIGHT e di loghi VW luminosi nel frontale e nella coda. Grazie allo strato PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) integrato nel vetro, dallo stato trasparente il tetto può commutare elettronicamente allo stato oscurato e viceversa. L’abitacolo presenta dettagli come i sedili riscaldabili con cuciture a contrasto rosse e una scritta GTX traforata rossa sugli schienali.



Altro elemento distintivo GTX: il volante multifunzione con mascherina centrale rossa e cuciture decorative rosse. Una novità della famiglia ID.7 è l’app Wellness, che, grazie a dei programmi preconfigurati, consente di adattare diverse funzioni della vettura per aumentare il benessere durante la marcia o le pause.



L’equipaggiamento di serie ampliato della ID.7 GTX comprende anche l’illuminazione d’ambiente a 30 colori. La ID.7 GTX, inoltre, dispone di un equipaggiamento di serie ricco. La prevendita è prevista a partire da giugno 2024.