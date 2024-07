Bentley Continental GT Speed 2024

23/07/2024

Bentley Continental GT Speed aggiorna il suo stile e con la quarta generazione si configura come la Bentley stradale più potente di sempre. Alimentata dal gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid da 782 CV e 1.000 Nm, la Grand Tourer percorre 81 km in modalità esclusivamente elettrica, con emissioni di CO2 di soli 29 g/km nel ciclo di guida WLTP.



La combinazione di un propulsore V8 e di un motore elettrico con una batteria con sistema plug-in da 25,9 kWh consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, con una velocità massima di 335 km/h. Le nuove linee esterne ed interne esaltano il lusso artigianale della vettura. Il nuovo dna presenta tratti più muscolosi, ma anche dinamici e contemporanei.



La vettura è dotata del Bentley Performance Active Chassis, che comprende la trazione integrale attiva, il differenziale elettronico a slittamento limitato, le quattro ruote sterzanti e il Bentley Dynamic Ride.

All'interno sono disponibili quattro posti, tecnologia dei sedili wellness, una nuova ionizzazione dell'aria, rivestimenti in pelle tridimensionali e testurizzati, trapuntatura rivista e una nuova finitura cromata scura.