Chevrolet Corvette ZR1 2025

02/08/2024

Restyling per la Chevrolet Corvette ZR1, ora equipaggiata con il più potente V8 mai prodotto, e caratterizzata da un design iconico due varianti: coupé e convertibile. L’unità eroga fino a 1.064 CV a 7.000 giri al minuto e vanta una velocità massima che supera i 215 mph sulla pista.



Il motore V8 DOHC biturbo da 5,5 litri LT7 della ZR1 parte dalla stessa architettura del LT6 della Z06. Il team che ha progettato e sviluppato ha lavorato per elevare il design, cercando di accentuare ed enfatizzare le linee che evocano il senso di movimento della vettura.

Tra i dettagli spicca il tetto in fibra di carbonio, che riduce la massa e abbassare il baricentro in entrambe le versioni. Le ruote sono disponibili in quattro finiture, tra cui troviamo l’Edge Blue.



L’abitacolo è caratterizzato da un'attenzione particolare ai dettagli, in particolare con l'esclusivo badge ZR1 presente su una targa interna, le piastre dei parafanghi e il volante. Corvette ZR1 prevede un ricco elenco di personalizzazione tra i colori esterni e interni.



La Corvette ZR1 entrerà in produzione nel 2025 e sarà costruita presso lo stabilimento di Bowling Green di General Motors, in Kentucky. La vettura si affianca ai modelli Corvette Stingray, Corvette Z06 e Corvette E-Ray, arricchendo ulteriromente la famiglia Corvette.