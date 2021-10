Corvette: in Europa ora con motore centrale

L’iconica Chevrolet Corvette, vettura sportiva d’Oltreoceano, arriva in Europa nella versione Stingray con motore in posizione centrale. Le versioni Coupé e Convertible offriranno anche il volante a destra e soluzioni studiate per garantire nuovi livelli di performance ed esclusività.



“Corvette rappresenta da sempre l'apice della spinta innovativa in GM. Il motore tradizionale con posizione frontale ha raggiunto i limiti di performance e necessitava di un nuovo layout”, sono le parole del Presidente di GM Mark Reuss, che aggiunge: “In termini di comfort e di divertimento resta una Corvette, ma si guida meglio di qualsiasi altro veicolo realizzato nella storia di Corvette. I clienti si entusiasmeranno grazie alla nostra attenzione per i dettagli e alle performance”.



Il motore centrale offre alla nuova Stingray una migliore distribuzione del peso, ma anche una migliore risposta ed un migliore senso del controllo. Con il pacchetto Z51, disponibile di serie su tutti i modelli europei, la sportiva accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.



L’impostazione a cielo aperto è da sempre il segno riconoscibile della Corvette. Al suo debutto nel lontano 1953, la vettura era disponibile solo in questa opzione. Le nuove Corvette Stingray coupé e convertibile seguono questa impostazione con il tetto apribile della Coupé e l'hardtop della Convertibile, realizzate per la prima volta con il motore in posizione centrale.

Il team ha progettato l'hardtop per riporlo conservando la spaziosità della sportiva, che permette di riporre due set di mazze da golf nel bagagliaio anche con la capote abbassata.



Il design della Stingray, in entrambe le declinazioni, è ispirato agli aerei militari. Le linee sono agili, la forma è atletica, scolpita e richiama la forza e il movimento.

Tra le novità del design spiccano: i nuovi fari e i nuovi proiettori; le maniglie delle porte e sganci del portellone e del cofano nascosti; ampie prese d'aria laterali per il raffreddamento del motore e per il miglioramento delle prestazioni aerodinamiche; forma del montante A che aiuta la visibilità; grande portellone posteriore nella coupé; quadrupli terminali di scarico e fari posteriori a LED a doppio elemento con indicatori di direzione animati. Altrettanto curati gli interni, realizzati con materiali premium. E’ possibile scegliere fra dodici tinte per gli esterni, sei colori per gli interni, sei colori per le cinture di sicurezza e due pacchetti di cuciture optional, tre le opzioni per i sedili.



La Stingray è progettata per regalare un comfort di guida superiore in autostrada e una maneggevolezza ben bilanciata in pista. Il cuore della sportiva è rappresentato dal motore 6Small Block V-8 LT2 da 6,2 litri, l’unico V8 aspirato naturalmente del segmento. La versione europea produce 482 CV di potenza.



Le versioni europee della nuova Chevrolet Corvette Stingray arriveranno nelle concessionarie europee ad ottobre con un prezzo di partenza a partire da 90.100 euro in Italia per la versione coupé e 96.760 euro in Italia per la versione Convertible.