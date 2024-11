19/11/2024

Jeep Avenger MY25 introduce nuove caratteristiche nella gamma come, ad esempio, il propulsore 100% elettrico, per coniugare la funzionalità alle esigenze ecosostenibili. La gamma Jeep Avenger 2025, già proposta nelle versioni 1.2 a benzina da 100 CV, e-Hybrid e Full-Electric, si arricchisce del modello 4xe da 136 CV.



Ogni allestimento della è stato aggiornato per migliorare l'esperienza di guida. L'allestimento Longitude offre ora il sistema Keyless Start; mentre la configuraizone Altitude adotta i fari fendinebbia a LED, la telecamera posteriore drone view a 180°, i fari abbaglianti automatici, il sistema Keyless Start e lo specchietto retrovisore auto-oscurante.

Infine, la declinazione Summit aggiorna la sua offerta con l’opzionale sistema Keyless Entry e l'apertura del portellone hands-free di prossimità attraverso il pack Infotainment & Convenience.



Una delle caratteristiche di spicco della nuova Jeep Avenger MY25 è l'integrazione di ChatGPT nelle vesti di co-pilota virtuale, in grado di amplificare ogni aspetto dell'esperienza di guida.



Con un'attenzione rivolta all'intrattenimento, ChatGPT ottimizza i viaggi seguendo i valori Jeep: Freedom, Adventure, Passion e Authenticity, ottimizzando le particolari attitudini di ognuno di essi. Il veicolo commercializzato a aprtire da novembre 2024.