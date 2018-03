Notizie La spesa degli italiani per mantenere la propria auto?

06/03/2018 di Maura De Sanctis Eccoli rivelati da un indagine di SosTariffe.it, su una Fiat Panda 3^ serie

mercato automotive in Italia nel 2017. Lo scorso anno si è registrato un lieve aumento delle immatricolazioni che sono state circa 2 milioni. Questo dovrebbe essere interpretato come segno positivo se non fosse per l’elevato costo che gli italiani devono sostenere annualmente per mantenere la propria auto. Rispetto alle altre nazioni europee, il nostro Paese presenta alcune significative differenze di carattere geografico, dovute soprattutto alle differenze di reddito fra le regioni del Nord e Sud. Se al Nord la spesa media per mantenere l’auto è di circa €352,00 all’anno, al Sud invece è di circa €247,00.



Contrariamente a quanto si possa pensare non è l’assicurazione auto (24,8%) a incidere maggiormente sulla spesa fissa annua che gli automobilisti italiani devono sostenere per mantenere la propria auto ma altri costi tra cui il costo per l’acquisto del carburante (circa il 52,6%), seguita da quella per l’assicurazione auto ed infine bollo auto e revisione (11,3%). Da un’indagine effettuata da SosTariffe.it, prendendo come riferimento una delle auto più vendute nel 2017 ovvero l’utilitaria Fiat Panda 3 serie cc 1200, 69 CV e 5 kW, è emerso che ogni automobilista deve sborsare annualmente per mantenere la propria auto, tra acquisto, carburante, manutenzione, assicurazione e tasse, circa 1515 euro.



Ma quanto costa ogni anno avere un auto?

In un anno, gli automobilisti italiani hanno speso in totale 164 miliardi di euro così suddivisi: acquisto veicoli 49,4 miliardi di euro; carburante 53,3 miliardi di euro; spese di manutenzione e riparazione 41,6 miliardi di euro; assicurazione 13,5 miliardi di euro ed infine bollo auto 6 miliardi di euro. La regione dove si spende di più è la Campania con 2156 euro, seguita dall’Umbria € 1893, poi Molise € 1876 mentre l’Emilia Romagna con € 1314 è al 18° posto, la Puglia con € 1530 è in ottava posizione, la Calabria con € 1610 è al quinto posto ed infine Sicilia con € 1459 occupa l’11^ posizione.



Costo per rifornire l’auto. In Molise si spende di più La spesa che incide maggiormente sul costo annuo per l’auto è quella del carburante. La regione con la spesa maggiore è il Molise dove ogni automobilista spende in media ogni anno circa 1.174 euro per l’acquisto di carburante (circa il 62,6% del costo annuo complessivo per l’auto) e ciò dipende dal fatto che gli abitanti di questa regione hanno percorso circa 15.000 km, rispetto alla media nazionale. Tra le altre regioni dove la spesa per il carburante supera i 1.000 euro annui, troviamo l’Umbria (1,162 euro e 15.000 km annui percorsi) e il Veneto (1.061 euro annui spesi in benzina per percorrere oltre 13.900 km). La spesa diminuisce spostandoci in alcune regioni come la Sicilia, Lazio, Marche, Liguria, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia dove il costo sostenuto per la benzina è di circa 700 euro annui.



RC e bollo auto: spese che incidono di meno

