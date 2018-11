Stai circolando senza assicurazione auto? Ecco cosa potrebbe accaderti

E’ delle ultime ore la notizia secondo cui il Senato avrebbe approvato l’emendamento al decreto fiscale presentato dalla Lega, che prevede sanzioni più severe per gli automobilisti sprovvisti di copertura assicurativa. Da ora in poi gli automobilisti beccati senza RC auto, dovranno pagare una multa doppia rispetto all’attuale da € 848 a € 3.393. E cosa succede in caso di reitera? Ebbene se la reiterazione avviene per ben due volte in due anni, l’automobilista si vedrà comminare due sanzioni amministrative:



il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni;



sospensione della patente da uno a due mesi.



E’ bene tener presente che nel caso in cui si viene coinvolti in un sinistro stradale con un auto senza assicurazione o, in generale, con un’auto non identificata, l’automobilista può rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada amministrato dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) sul cui sito web (www.consap.it) è possibile reperire il modulo per richiedere un eventuale risarcimento dei danni.



Se da un lato il Fondo di garanzia riscrcisce i danni alla vittima dell’incidente, dall’altro ha anche il diritto di rivalersi sull’automobilita colpevole e sprovvisto di RC auto e avrà 10 anni di tempo prima che la richiesta cada in prescrizione. Pertanto è sempre consigliabile sottoscrivere un’assicurazione auto per evitare cattive sorpese.



La RC auto, ovvero la Responsabilità civile auto, non è altro che un contratto, di tipo civilistico, che viene stipulato tra il proprietario del veicolo e una compagnia assicurativa nel momento in cui il veicolo viene posto in circolazione stradale.Il codice dalla strada, in mancanza del contratto assicurativo, prevede le sanzioni di cui all’art. 193 “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”.



Qualsiasi auto dunque, non può circolare senza un'assicurazione e se lo fa, in caso di controllo, va incontro a sanzioni. In base alle ultime stime si calcola che in Italia quasi 2,8 milioni (circa il 6,3%) di auto circolano sprovviste della necessaria assicurazione. La Campania è tra le regioni dove si registrano più veicoli senza Rc auto: ben 1 vettura su 4 seguita dalla Sicilia e Roma dove circa il 9,8% di veicoli risultano sprovvisti di copertura assicurativa.