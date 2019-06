Michelin: il pneumatico che non ti aspetti

Presentato durante il summit dedicato alla mobilità sostenibile, Movin´On, il nuovo pneumatico firmato Michelin è un’autentica innovazione nel campo, grazie alla particolarità di essere airless a prova di foratura.

Il reveal è avvenuto insieme a General Motors, che ha avviato una partnership con l’intento di testare il prototipo Michelin Uptis (Unique Puncture-proof Tire System) per equipaggiare le auto a partire dal 2024. Le due società hanno già avviato test sui veicoli Chevrolet Bolt EV.



Uptis elimina il rischio di forature e consente un maggior senso di sicurezza durante gli spostamenti, di ridurre i tempi di inattività eliminando la manutenzione, ma soprattutto un impatto più sostenibile sull’ambiente, grazie al ridotto utilizzo di materie prime per la produzione di pneumatici e ruote di scorta.



Il prototipo Uptis rappresenta un passo importante nella realizzazione del concept Vision di Michelin, presentato al summit Movin'On nel 2017 per illustrare la strategia di Ricerca e Sviluppo di Michelin in materia di mobilità sostenibile. Il concept Vision si basa su quattro principi: Airless, Connected, 3D Printable e 100% Sustainable.



“General Motors è entusiasta delle opportunità offerte da Uptis e della collaborazione con Michelin su questa tecnologia rivoluzionaria. Uptis è la soluzione ideale per spingere l'industria automobilistica verso il futuro e illustra perfettamente in che modo i nostri clienti traggono vantaggio dalle innovazioni sviluppate con i nostri partner”, dichiara Steve Kiefer, Managing Director, General Motors Purchasing and Supply Chain.



Uptis introduce miglioramenti nell'architettura e nei materiali compositi che gli permettono di sostenere sia il peso che la velocità di un'automobile.