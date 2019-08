Notizie Showroom ufficiale Maserati di Modena

08/08/2019 di Domenico Scalera Automania in visita all’esposizione del Tridente tra passato e presente. Passerella Maserati al Motor Valley Fest

Speciale Showroom Maserati Il colpo d’occhio esterno dello stabilimento di Maserati a Modena in via Divisione Acqui 17, non passa di certo inosservato, con il marchio del tridente che domina dall’alto. Lo Showroom ufficiale Maserati, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 ad esclusione dei giorni festivi, è accessibile gratuitamente. Le prossime aperture staordinarie per il pubblico sarànno in programma sabato 14 e 28 settembre 2019. Tutti gli appassionati e curiosi potranno ammirare da vicino le vetture della gamma Maserati. Al nostro passaggio le prime vetture esposte sono la vettura sportiva Maserati GranTurismo MC rossa sgargiante, la Maserati Ghibli, Maserati Quattroporte SQ4 berlina di lusso e il Suv Maserati Levante SQ4.



Per quanto riguarda l’esposizone interna lo Showroom Maserati è stato progettato tra il 2002 e 2003 dall’Architetto israeliano Dr Ron Arad, con l’intento di creare un connubio tra il patrimonio storico del marchio e la sua tecnologia di produzione all’avanguardia. L’esposizione interna invece è tutta incentrata su un “Loop” con il marchio che sovrasta sul soffitto, caratterizzato da un’architettura circolare la cui morfologia e struttura sono state sviluppate utilizzando tecniche avanzate di progettazione e di tecnica computazionale. Avvalendosi della consulenza di specialisti delle industrie aereospaziali e aeronautiche, la complessa ossatura di legno del Loop è stata realizzata con centinaia di centine tagliate a controllo numerico. L’anello crea una sorta di “nastro” che funge da passerella espositiva per i modelli delle vetture. La porzione arretrata del Loop si innalza verso il soffitto a formare una volta arcuata sull’open space, dietro cui si snoda lo stabilimento di produzione della Maserati.



Sul Loop era esposta la Maserati GranCabrio Sport Nerissimo Editions, che rappresenta il top della gamma sportiva. Al suo fianco una struttura del telaio Tipo 60 e Tipo 61 “Birdcage” a gabbia per uccelli risalente al 1959. A seguire tra le vetture di lusso troviamo la Maserati Quattroporte, il Suv Maserati Levante e la Maserati Ghilbi SQ4.



Abbiamo anche ammirato un diorama storico che ha segnato la storia della casa del tridente, si tratta della Maserati Tipo 6CM con la quale Luigi Villoresi ha vinto la Targa Florio nel 1939, che vede le sue origini nel 1936 dotato di un motore 1.5 a sei cilindri in linea da 155 CV. Bella anche l’esposizione delle biciclette storiche targate Maserati ed inoltre è possibile personalizzare il proprio modello di auto preferito tramite il moderno Car Configurator ed accedere ai locali del Maserati Store.



Maserati ha preso anche parte alla prima edizione del Motor Valley Fest, il festival diffuso della «Terra dei Motori» dell'Emilia Romagna che sostituisce di fatto il Motor Show di Bologna. La prima edizione dell'evento si è svolta a Modena dal 16 al 19 maggio 2019 all'interno dell'elegante Palazzo Ducale - Accademia Militare, in Piazza Roma dove è stato possibile ammirare alcuni modelli della gamma Maserati tra cui il primo SUV della Casa del Tridente Maserati Levante, la berlina sportiva Maserati Ghibli e l'ammiraglia Quattroporte documentate con le immagini targate Automania.

