Maserati 250F allo ShowRoom di Modena

19/08/2021 di Domenico Scalera La monoposto di Formula1 che vinse con Juan Manuel Fangio nel 1954 e 1957 il modiale di F1

Speciale Showroom Maserati La Maserati 250F esposta allo ShowRoom Maserati di Modena, è una delle automobili più famose della casa del tridente. La monoposto di Formula 1 ha permesso a Juan Manuel Fangio di vincere i campionati del mondo di F1 nel 1954 dove corse la maggior parte delle gare con la Daimler Mercedes e nel 1957 con Alfieri Maserati.



La storica vettura monta un propulsore da 6 cilindri in linea con lubrificazione a carter secco inizialmente progettato da Gioachino Colombo e successivamente potenziato con l'ausilio di Vittorio Bellentani ingegnere italiano modenese e pilota automobilistico che aveva lavorato nel 1940 con Enzo Ferrari. Il motore da 2493 cc, in grado di erogare 240 CV a 7200 giri/min raggiunge una velocità di punta di 265 km/h, notevole a quei tempi.



Il propulsore era dotato di 2 valvole per cilindro una di aspirazione da Ø 42 mm ed una di scarico, Ø 38 mm, inclinate di 77º azionate tramite bilanceri a dito da due alberi a camme in testa mossi da una cascata d'ingranaggi anteriore al blocco cilindri e richiamate da molle elicoidali. Le canne dei cilindri erano 'umide' nella sezione superiore e 'secche' in quella inferiore. L'albero a gomiti era in acciaio nitrurato e poggiava su sette supporti. Fu elaborata la messa a punto del telaio e delle sospensioni. L'accensione era a doppia candela, alimentate da due magneti.



In occasione del Motor Valley Fest 2021 la Maserati 250F prodotta dal 1954 al 1960 era esposta internamente allo ShowRoom Maserati di Modena, sul "Loop" l'anello semisospeso accompagnata da vetture in miniatura sul piano del Loop e dai dei modellini sospesi per aria. In esposizione anche la One-Off Maserati Quattroporte Fuoriserie Unica realizzata per rappresentare e identificare la collezione Unica del Programma di personalizzazione di Maserati e un luxury Suv Maserati Levante GT dotato di un motore a 4 cilindri mild Hybrid da 2 litri a un motore a 48 V, in grado di sviluppare 330 CV complessivi. Unito all'eBooster, tutto questo si traduce in una performance dinamica superiore su qualunque strada. Non manca l'angolo delle personalizzazioni per rendere unico ogni esemplare. Esternamente sotto la pioggia, in bella vista la Maserati Ghibli GrandSport, una delle vetture più vendute di sempre della casa del tridente. Vi lasciamo con video e foto inediti by Automania.