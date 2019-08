Notizie Maserati Tipo 6MC: lo spirito sportivo che sfida il tempo

20/08/2019 di Grazia Dragone La vettura vinse diverse edizioni della famosa Targa Florio

Speciale Showroom Maserati La vocazione al lusso, ma anche alla sportività, sono da sempre il biglietto da visita di un brand esclusivo come Maserati, oggi, come ieri, con un passato fatto di allori e successi che rappresenta un ponte verso il futuro, dove la mobilità che sarà offre scenari aperti e inaspettati.

Il carnet di vetture è ricchissimo e vario ed include modelli iconici dal fascino unico, in grado di sfidare i differenti canoni stilistici dell’attualità, senza che sia minimamente intaccato l’appeal, seppur vintage e indiscutibilmente retrò.



Un modello fra tanti in tutta la sua lunga storia, primus inter pares, si fa notare per alcune peculiarità. Stiamo parlando della Maserati Tipo 6MC, monoposto da competizione realizzata sul progetto di Ernesto Maserati, che iniziò a prendere corpo e sostanza dal 1935. Era una vettura classica per quei tempi, ma arricchita da contenuti innovativi. Insieme al nuovo motore, un sei cilindri in linea dalla potenza massima di 175 CV, l’elemento caratterizzante era il telaio.

La struttura di base era sempre quella dei longheroni paralleli, ma con sospensioni anteriori innovative che davano un sicuro vantaggio in corsa. La carrozzeria adottò vari aggiornamenti soprattutto sul fronte dell’aerodinamica.







Le forme smussate e morbide, le carenature delle fiancate e la maggiore inclinazione del frontale rispecchiavano migliorie volte ad esaltarne le prestazioni, con risultati che non mancarono nell’albo d’oro del marchio.Nel 1938, quando riuscì a superare le temute E.R.A, nello stesso anno in cui esordiva la nota Alfetta di Alfa Romeo, la Tipo 6CM dominò su tutti aggiudicandosi il GP di Pescara.



La Maserati Tipo 6CM fu una vettura di grande successo. I 27 esemplari prodotti dal 1936 al 1939 vinsero trofei prestigiosi, ottenendo il record del maggior numero di edizioni vinte alla Targa Florio: per ben tre volte (nel 1937, 1938 e 1939).

Ricordiamo che la Targa Florio è una delle più antiche e famose corse automobilistiche al mondo, che prende il nome da Vincenzo Florio, ricco imprenditore palermitano noto nell’ambiente delle corse, che nel 1906 ideò l’omonima competizione, provvedendo al suo finanziamento e organizzazione.



La Targa Florio si svolse in 62 edizioni dal 1906 al 1977 (non si disputò durante le due guerre mondiali). La gara aveva cadenza annuale, di solito nel mese di maggio, e si svolgeva sulle strade della Provincia di Palermo. La Maserati Tipo 6CM, ripristinata nella sua livrea originale, si trova attualmente a Modena e appartiene alla Collezione Panini.



