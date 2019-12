Audi: più vicina alla mobilità full electric

Il brand di Ingolstadt investe 37 miliardi e accelera sul fronte dello sviluppo di una gamma completamente elettrica. La pianificazione del quinquennio 2020-2024 coinvolgerà ricerca, immobili, stabilimenti e attrezzature.



La massima priorità viene attribuita all’elettrificazione dei modelli, come spiega Alexander Seitz, Membro del Board per Finanza, Cina e Area Legal di Audi AG: “La nostra offensiva elettrica procede a passi sempre più spediti. E il piano d’investimenti per il futuro tiene conto di questa accelerazione”. Ed ancora:” Dedicheremo risorse straordinarie alla mobilità a zero emissioni”.



Entro il 2025, il Gruppo Audi potrà proporre sul mercato oltre 30 modelli a elevata elettrificazione, dei quali 20 completamente elettrici. Le vetture ibride o a zero emissioni rappresenteranno il 40% delle vendite totali.



Audi mette n campo tutte le potenzialità del gruppo attraverso un sinergia multibrand coinvolgendo, ad esempio, Porsche per lo sviluppo del pianale Premium Plattform Electric (PPE) destinato alle vetture di segmento medio, full size e luxury, mentre la piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen sarà destinata ai veicoli più compatti.



Proprio quest’ultimo permetterà di realizzare vetture più accessibili, ma anche innovative. Per sostenere le ambizioni di questa programmazione è stato lanciato già due anni fa il Piano di azione e trasformazione Audi. Il programma ha contribuito all’utile operativo con 4 miliardi di euro e, entro il 2022, consentirà d’investire ulteriori 15.



A riguardo il CFO Seitz ha dichiarato: "Grazie al Piano di azione e trasformazione Audi abbiamo reso più efficace ed efficiente la gestione degli investimenti. Sono state poste le basi per un ritorno a un margine di redditività nel medio periodo compreso tra il 9 e l'11%". A tal proposito, sono già state individuate le misure da adottare per la realizzazione dell'80% del programma Audi.Zukunft".