Audi: a grandi passi verso l´elettrico

Il costruttore dei Quattro Anelli accelera la sua corsa verso la produzione di una gamma sempre più sostenibile, in linea con la febbre dilagante verso l’elettrificazione della mobilità in corso.



La produzione dell'ultimo modello a combustione interna inizierà tra quattro anni. A partire dal 2026, Audi introdurrà sul mercato solo vetture a trazione elettrica. La produzione di motori endotermici verrà interrotta entro il 2033, aspirando ad ottenere un bilancio carbon neutral di tutte le attività entro il 2050.



“Grazie alla nostra costante propensione all’innovazione, offriamo soluzioni individuali di mobilità sostenibile e a zero emissioni”, spiega Markus Duesmann, CEO di AUDI AG. “Non credo nel successo dei divieti. Credo nel successo della tecnologia e dell'innovazione”.

I tempi che porteranno all'interruzione della produzione dei motori a combustione interna saranno decisi dai clienti e dalle disposizioni legislative.



L’Azienda si aspetta che la domanda cinese sia crescente anche dopo il 2033, limitando al Paese asiatico la fornitura di vetture endotermiche. Contemporaneamente, Audi punterà ad ampliare la gamma BEV.

Con il lancio di Audi e-tron GT quattro, Audi RS e-tron GT, Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, il 2021 vedrà la presenza sul mercato di più vetture elettriche rispetto ai modelli tradizionali. Entro il 2025, il marchio tedesco schiererà oltre 20 modelli full electric.



“Con questa roadmap poniamo le basi per una netta e decisiva transizione verso l’era elettrica. Stiamo mandando un segnale: Audi è pronta” aggiunge Duesmann.

Per accelerare la diffusione delle auto elettriche occorre investire anche sull'infrastruttura di ricarica e fare uso di energia rinnovabile. Audi è attiva su entrambi i fronti, attraverso il progetto pilota per la realizzazione di hub di ricarica sostenibili e modulari per il rifornimento HPC, insieme alla collaborazione con i provider d’energia per promuovere l’uso di fonti rinnovabili in Europa.