Retromobile 2020: atmosfere vintage a Paris

E’ un evento che attira schiere di appassionati, quello che si svolge al Paris Expo Porte de Versailles dal 5 al 9 febbraio. Si tratta del Retromobile, appuntamento europeo dedicato alle auto d’epoca.



Il salone francese ospita più di 1.000 vetture e circa a 620 espositori internazionali in un'area espositiva di oltre 72.000 mq. In questa edizione si celebra il 110esimo anniversario dell’Alfa Romeo che si presenta con la preziosa ed iconica 8C 2900.



FCA heritage propone uno stand ricco di suggestioni e un’ampia selezione di auto della sua collezione storica. Tra le vetture presenti troviamo la rarissima 24 HP del 1910, la prima vettura con la denominazione A.L.F.A. (Società Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). Ad affiancarla c’è l’Alfa Romeo 6C 1500 SS reduce dalla vittoria alla 1000 Miglia 2019.



Non manca l’evergreen Fiat Panda che quest’anno festeggia 40 anni di vita produttiva. Lo stand include una Panda 30 del 1980, uno dei primi esemplari insieme all’unica Panda Jolly che nel 2006 fu destinata a un servizio di cortesia sull’isola di Capri dedicato ai turisti Vip. La vettura trae ispirazione dal mondo della nautica e dell’interior design, con richiami alle degli anni Sessanta.



Al salone Retromobile 2020 si possono notare i paraurti della Lancia Delta HF Integrale, i primi ricambi della linea Heritage Parts dedicata alle vetture classiche e prodotta insieme a Mopar.

Infine, un tocco di modernità con i modelli attuali: la sportiva Alfa Romeo Giulia MY20 nella tinta Rosso Villa d'Este, la Abarth 695 70° Anniversario e l'esclusiva Fiat Panda Trussardi.