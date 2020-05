Citroen Ami: agilità full electric

Ultracompatta e agilissima tra le vie cittadine, la Citroen Ami è la risposta alla crescente richiesta di vetture elettriche. Di questa piccola vettura spicca la personalità originale e fuori dagli schemi tradizionali. L’impatto visivo è focalizzato sulla grafica, le dimensioni e i volumi che offrono un insieme visione d’insieme vivace.



Il frontale esprime l'identità del brand e offre proiettori ed indicatori di direzione distintivi. Le ampie superfici vetrate coprono parabrezza, tetto panorAMIco, vetri laterali e lunotto. Le personalizzazioni conferiscono ulteriore originalità.



Le porte prevedono un’apertura differenziata: antagonista per favorire l'accesso del conducente, tradizionale per il passeggero. Analogo principio lo troviamo applicato ai due vetri laterali fissi semi-battenti.

A bordo, il quadro strumenti si presenta allineato al volante, per una lettura istantanea delle informazioni. Alla destra del volante, troviamo un alloggiamento dedicato allo smartphone, che si converte a principale display di bordo, consentendo navigazione ed ascolto di musica.



Citroen Ami è personalizzabile attraverso un kit di accessori che il cliente può installare da solo e che include elementi decorativi e funzionali tra cui: rete centrale di separazione, rete di contenimento da fissare all’interno della portiera, tappetini, vani porta-oggetti sulla plancia, appendi-borsa, supporto per smartphone. Gli interni presentano dettagli colorati sui copriruota, sulle modanature posteriori e nella parte inferiore della portiera.



Quattro le tonalità in catalogo: My AMI Orange, My AMI Blue, My AMI Khaki, My AMI Grey.

Un livello di personalizzazione più elevato si può ottenere grazie a due ulteriori pack che aggiungono elementi decorativi e funzionali. Per ottenere uno stile divertente e dinamico è disponibile una personalizzazione color Orange e spoiler posteriore (My AMIPOP), per uno più elegante, invece, è offerto il colore grigio abbinato a decorazioni del tetto e accessori di gamma superiore (My AMI VIBE).