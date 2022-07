Notizie Citroen Ami: il racconto di un successo

13/07/2022 di Grazia Dragone La microcar transalpina conquista il mercato

Accessibile e sorprendente soluzione dedicata alla micromobilità, Citroen Ami conquista il mercato, valicando le frontiere transalpine.

“Ami incarna davvero lo spirito di Citroen, strettamente legato alla vita quotidiana e alla mobilità dei suoi clienti. Siamo impegnati a rendere l'elettrificazione accessibile a tutti e siamo molto orgogliosi di constatare che Ami continua a riscuotere un grande successo in Europa e negli altri continenti”, sono le parole di Vincent Cobée, Direttore Generale di Citroën.



Sin dal lancio commerciale, avvenuto a partire da aprile 2020, la piccola d’Oltralpe ha fatto registrare in Europa più di 22.400 ordini, a cui si aggiungono quelli del Marocco e della Turchia, per un totale di oltre 23.000 unità immatricolate. La Francia è sicuramente la platea di riferimento come testimoniano i 13.300 ordini, di cui l'83% dai privati e il 17% da clienti business.



Ami è il numero uno nel mercato dei quadricicli elettrici e il numero due nel mercato mondiale. Tra maggio 2021 e maggio 2022, il segmento dei quadricicli ha visto un incremento del 9,7%, grazie all'arrivo di Ami. Anche l’Italia ha accolto favorevolmente la piccola vettura rappresentando il secondo mercato dopo la Francia, con oltre 6.700 ordini. Nel primo quadrimestre del 2022, Ami è leader dei quadricicli con il 31% delle immatricolazioni e una quota che supera il 65% considerando solo i quadricicli elettrici. Ami ha conquistato il 94% degli acquirenti.



Spagna e Belgio si contendono un posto sul podio, con un testa a testa rispettivamente di 780 e 724 ordini. Prossimo obiettivo di Ami è il Regno Unito, qui nonostante il veicolo sia predisposto per la guida a sinistra, l'interesse del pubblico è stato consistente. Le versioni britanniche mantengono il volante a sinistra, una soluzione che limita l’eventuale costo di conversione industriale per la guida a destra e consente al conducente di scendere in sicurezza.



In Turchia, Ami è apprezzato per il suo aspetto protettivo rispetto alle diverse proposte a due ruote, un interesse destinato sicuramente ad aumentare con la consegna a breve dei primi veicoli.

News Correlate » Citroen Autonomous Mobility Vision: verso il futuro

La mobilità urbana diventa autonoma e interconnessa » Mini Vision Urbanaut: spazio al futuro

Mini presenta il suo rivoluzionario concetto di interni » Citroen Ami: agilità full electric

La vettura offre stile vivace e una soluzione per la mobilità urbana » Retrofit, per un futuro elettrico

Un convegno ad Anagni per parlare dei nuovi metodi per una maggiore elettrificazione del parco auto circolante in Italia [ Altre news correlate » ]