Mini Vision Urbanaut: spazio al futuro

Mini reinterpreta il concetto di spazio con lo studio Mini Vision Urbanaut, veicolo che guarda al futuro offrendo spazio e versatilità modulabili.

“Mini vede il suo futuro, in primo luogo, come catalizzatore e compagno di momenti indimenticabili, che potremmo chiamare Mini Moments. Mini Vision Urbanaut ne ha a disposizione tre: Chill, Wanderlust e Vibe. Il Chill Moment invita a prendere fiato e a fare una pausa nel qui e ora. L'auto diventa una sorta di ritiro, un rifugio dove rilassarsi - o lavorare con piena concentrazione - durante un viaggio. Wanderlust è l'unico MINI Moment in cui si guida la MINI Vision Urbanaut, in persona oppure attivando le funzioni di guida autonoma. Il Vibe Moment pone il tempo speso con altre persone al centro dell'attenzione, sotto ogni punto di vista”, spiega Oliver Heilmer, Head of MINI Design.



L'esterno e l'interno cambiano in base ai Mini Moments. La Mini Vision Urbanaut è stata progettata dall'interno verso l'esterno. I designer hanno pensato principalmente all'esperienza dell’abitabilità interna, per dedicarsi, in seguito, allo sviluppo degli esterni.

Durante la progettazione è stata utilizzata la realtà aumentata per creare un modello digitale. Più alta rispetto ad una tradizionale Mini, ma lunga solo 4,46 m, la Mini Vision Urbanaut è dotata di interni che possono essere utilizzati in molti modi diversi.



Il sistema di guida elettrico e le funzioni di guida autonoma creano nuove modalità di utilizzo degli interni. Giunta a destinazione, la vettura si trasforma in un salotto.

I passeggeri entrano nell'abitacolo attraverso una porta scorrevole posta sulla fiancata. Non ci sono altre porte sul lato del conducente o sul lato del passeggero anteriore. La disposizione a quattro posti fornisce le basi per interni luminosi. I due sedili anteriori sono progettati per ruotare, mentre gli schienali dei sedili posteriori possono essere ripiegati manualmente.



Il design esterno è caratterizzato da superfici senza interruzioni, abbinate a dettagli di alta qualità. Le ruote sono posizionate agli angoli esterni della carrozzeria, con leggere sporgenze che completano l’aspetto compatto. Nel frontale, i fari sono visibili solo all'accensione.

Grazie al loro design a matrice dinamica e multicolore possono proiettare diverse grafiche colorate. L’opaca tonalità esterna Zero Gravity passa da un verde metallizzato con effetti blu cangianti ad un sobrio tono di grigio. I finestrini riprendono il colore della carrozzeria, con una sfumatura dal basso verso l'alto. Attirano l’attenzione le ruote, rifinite con il colore Ocean Wave, un blu turchese che ricorda la spiaggia.



Quando si attiva uno dei tre Mini Moments posizionando il Mini Token nelle apposite fessure del tavolo, viene segnalato anche all'esterno della vettura attraverso le superfici anteriori e posteriori e i cerchioni delle ruote. All'interno, l'intera geometria può essere regolata manualmente in base al Mini Moments selezionato.