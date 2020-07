Opel Corsa-e: innovazione e anima Green

La nuova Opel Corsa-e è la risposta alle esigenze della nuova mobilità, sempre più sostenibile ed efficiente anche sul fronte dei consumi, senza dimenticare il dinamismo, importante caratteristica per il target di riferimento del modello.



La vettura scatta, infatti, da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi e assicura un’autonomia pari a 337 km. Tre le modalità di guida: Normale, Eco e Sport.

Alla partenza Opel Corsa-e si trova in modalità Normale, l’opzione Sport la rende più brillante, mentre Eco assicura la massima efficienza energetica, migliorabile quest’ultima attraverso un sistema di recupero dell’energia che in fase di decelerazione o frenata trasforma l’energia cinetica in eccesso in energia elettrica da utilizzare in seguito.



Il motore di Opel Corsa-e è alimentato da una batteria da 50 kWh ricaricabile attraverso una presa domestica, una Wallbox o tramite colonnine pubbliche fino ai Fast Charger in corrente continua da 100 kW.



Il carnet di dotazioni include tecnologie e sistemi di assistenza alla guida che ritroviamo in segmenti superiori, come i fari anteriori adattivi Intellilux LED matrix che non abbagliano. Gli otto moduli a LED sono controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione e adattano il fascio di luce in base al traffico e all’ambiente circostante.



Troviamo, inoltre, il dispositivo di allerta incidente con frenata automatica di emergenza e riconoscimento pedoni, attivo tra i 5 e gli 85 km/h, il riconoscimento cartelli stradali, il Cruise control basato su radar e il Sistema di protezione della fiancata Flank guard.



Disponibili anche il Sistema di mantenimento della corsia di marcia e quello di centraggio, l’Allerta angolo cieco laterale, la Retrocamera con visione a 180 gradi e diversi sistemi di assistenza al parcheggio. A bordo si viaggia sempre connessi grazie al sistema Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7 pollici.