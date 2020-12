Notizie Come scegliere il momento giusto per comprare una macchina nuova

21/12/2020 di Domenico Scalera Suggerimenti utili per la scelta della tua nuova auto e come risparmiare sull´Assicurazione

automobile alla stregua di un componente della famiglia. La ricoprono di attenzioni, cercando di fare sempre in modo che non manchi nulla in fatto di accessori, prestazioni e performance alla guida. Ciclicamente, però, vi è la necessità di sostituire la vettura: è un momento focale nel corso della vita, che in genere corrisponde alla chiusura di una certa fase o di un percorso. Possono cambiare le necessità di lavoro e le relative distanze, così come possono aumentare le necessità in fatto di spazio da parte della famiglia.



La scelta dell’assicurazione e la personalizzazione dell’auto

Ad ogni modo, occorre fare mente locale sui vari step che condurranno all’acquisto della macchina e, subito dopo, alla stipula della polizza assicurativa. Si tratta di passaggi cruciali, messi a fuoco i quali ci si potrà mettere serenamente alla guida.



In merito a questo secondo aspetto, c’è da dire che sempre più spesso per una maggiore celerità e completezza si punta per esempio a scegliere l’veloce confronto inserendo alcune info necessarie. Si tratta di dati anagrafici, titolo di studio e professione ma anche anno di conseguimento della patente e così via. Sarà pure necessario specificare se si stia conducendo una ricerca per un’auto già di proprietà o per una vettura da acquistare. Alla fine del percorso si otterrà una panoramica delle offerte.



Per quanto riguarda poi il momento di scegliere la macchina - brand e modello in primis - ovviamente entreranno in gioco dinamiche personali, motorizzazione. Quello che è essenziale comprendere in questo contesto è che vi sono alcuni periodi dell’anno in cui è più facile avere l’opportunità di fare affari e intercettare promozioni od occasioni, con un bel risparmio. Vediamo come scegliere il momento giusto per acquistare l’auto nuova.



Il calendario ideale per intercettare le occasioni di risparmio in concessionaria

Stiamo parlando di un investimento piuttosto importante e destinato a impattare in maniera decisa sulle personali sostanze. Trovare occasioni di risparmio, specie di questi tempi, è davvero essenziale. E’ possibile innanzitutto indicare certi giorni nell’arco del mese (gli ultimi 4-5) oppure determinati mesi dell’anno (in genere quelli conclusivi) durante i quali si possono trovare prezzi più interessanti, flessibili o in generale più bassi. Fate mente locale sul fatto che l’auto resterà con voi per almeno 6-7 anni, inoltre datevi un limite di budget e concentratevi per non sforare (spese extra, accessori particolari).



I venditori di macchine si orientano seguendo un’agenda molto particolare. Per prima cosa sanno di dover presentare alla fine dell’anno bilanci e risultati operativi. Cosa vuol dire? Che certi mesi o periodi dell’anno potranno essere maggiormente caratterizzati da spinte promozionali. L’estate, va da sé, è un periodo più blando: le persone sono impegnate con le ferie e la villeggiatura. Autunno e inverno sono invece più interessanti: in questi mesi le offerte si concentrano. Un focus in particolare lo merita dicembre, con il chiudere i bilanci: bisogna massimizzare ogni occasione di vendita, per cui i venditori sono più propensi a fare sconti e vendite last minute.



Dicevamo che vi sono anche certi giorni del mese più ‘propizi’ per gli affari. Sono gli ultimi 4 o 5 e il motivo è presto detto: la pianificazione degli obiettivi di business per una concessionaria è di tipo mensile. Se questi stessi obiettivi, superata la metà del mese in genere, dovessero apparire lontani potrebbero esserci sconti extra per invogliare i compratori. Gli italiani considerano la loro. La ricoprono di attenzioni, cercando di fare sempre in modo che non manchi nulla in fatto di. Ciclicamente, però, vi è la necessità di sostituire la vettura: è un momento focale nel corso della vita, che in genere corrisponde alla chiusura di una certa fase o di un percorso. Possono, così come possono aumentare le necessità in fatto diAd ogni modo, occorre fare mente locale sui varidella macchina e, subito dopo, alla. Si tratta di passaggi cruciali, messi a fuoco i quali ci si potrà mettere serenamente alla guida.In merito a questo secondo aspetto, c’è da dire che sempre più spesso per unasi punta per esempio a scegliere l’ assicurazione auto su Facile.it . Questa piattaforma, così come gli altri servizi di comparazione online disponibili, offre la possibilità di effettuare uninserendo alcune info necessarie. Si tratta di dati anagrafici, titolo di studio e professione ma anche anno di conseguimento della patente e così via. Sarà pure necessario specificare se si stia conducendo una. Alla fine del percorso si otterrà una panoramica delle offerte.Per quanto riguarda poi il momento di scegliere la macchina - brand e modello in primis - ovviamente entreranno in gioco preferenze in fatto di stile di guida e accessori, colori o. Quello che è essenziale comprendere in questo contesto è che vi sono alcuni periodi dell’anno in cui è più facile avere l’e intercettare, con un bel risparmio. Vediamo come scegliere il momento giusto per acquistare l’auto nuova.Stiamo parlando di une destinato a impattare in maniera decisa sulle personali sostanze. Trovare, specie di questi tempi, è davvero essenziale. E’ possibile innanzitutto indicare certi(gli ultimi 4-5) oppure(in genere quelli conclusivi) durante i quali si possono trovareo in. Fate mente locale sul fatto che l’auto resterà con voi per almeno 6-7 anni, inoltre datevie concentratevi per non sforare (spese extra, accessori particolari).si orientano seguendo un’agenda molto particolare. Per prima cosa sanno di dover presentare alla fine dell’anno. Cosa vuol dire? Che certi mesi o periodi dell’anno potranno essere maggiormente caratterizzati da. L’estate, va da sé, è un periodo più blando: le persone sono impegnate con le ferie e la villeggiatura.sono invece più interessanti: in questi mesi le offerte si concentrano. Unin particolare lo merita, con il periodo delle feste natalizie . Si avvicina il momento di: bisogna massimizzare ogni occasione di vendita, per cui i venditori sono più propensi a fareDicevamo che vi sono anche certiper gli affari. Sono gli ultimi 4 o 5 e il motivo è presto detto: la pianificazione degli obiettivi di business per una concessionaria è di tipo mensile. Se questi stessi obiettivi, superata la metà del mese in genere, dovessero apparire lontani potrebbero esserci

News Correlate » Aumentano i prezzi delle auto nuove

L’incremento dell’Iva dell’1% comporta una spesa ulteriore di 220 euro a vettura e di 435 milioni in totale » Polizze auto sempre più care per i consumatori

Catricalà denuncia aumenti ingiustificati pari al 25% tra il 2009 e il 2010, mentre le due ruote pagano il 35% in più » Da lunedì l’Iva dal 20 al 21%

Colpito fortemente il sistema dell’auto motive: aumenterà il costo delle auto e dei carburanti oltre all’Ipt ed ai biglietti di treni e autobus [ Altre news correlate » ]