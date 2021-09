Auto storiche: ASI promuove un evento celebrativo

Si rinnova l’appuntamento con le auto storiche, celebrate nella Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, iniziativa organizzata da ASI dal 2018 con l’intento di promuovere a livello nazionale il patrimonio storico rappresentato da questo settore.



L’evento si svolgerà il 26 settembre prossimo e mobiliterà una numerosa platea di appassionati, coinvolti in diverse opportunità di intrattenimento. I Club Federati ASI di tutta Italia organizzeranno raduni, esposizioni, mostre tematiche e convegni per raccontare la storia del motorismo in un clima di festa.



Torino, riferimento del motorismo storico, ospiterà in piazza San Carlo una interessante esposizione di auto, dalle origini agli anni ´80 del 900, insieme ad una selezione di motociclette costruite all’inizio del secolo scorso.



Già sabato 25 settembre ci sarà un’anticipazione dei festeggiamenti. A Villa Rey, sede nazionale dell’ASI a Torino, si potrà assistere all’evento Stelle del Motorismo, durante il quale verranno consegnati i Premi ASI per il Motorismo Storico e verrà celebrato l’inserimento nella prestigiosa FIVA Heritage Hall of Fame dei tre candidati italiani presentati dall’ASI.

I protagonisti di Stelle del Motorismo saranno l’ingegner Mauro Forghieri e i designer Giorgetto Giugiaro, Marcello Gandini e Leonardo Fioravanti.



Forghieri, Giugiaro e Gandini sono i primi esponenti italiani ad entrare nella FIVA Heritage Hall of Fame. I Premi ASI per il Motorismo Storico saranno assegnati a Gandini e Fioravanti per le celebrare i rispettivi percorsi professionali.