Salone del Camper 2023: la vita in Open Air

[ Fiere di Parma ] - Giunta alla sua 14^ edizione al Salone del Camper presso Fiere di Parma dal 9 al 17 settembre con i suoi 350 espositori e 100.000 metri quadri di superficie, ha aperto le porte a tutti gli appassionati della vita Open Air.



Tanti i produttori presenti tra cui il veronese Atlantis con la sua nuova gamma di veicoli semi integrali e ; Autoroen produttore trentino con il nuovo modello Vajolet Pro, un van che può ospitare fino ad un massimo di 3 persone che può essere usato sia come ufficio che come abitazione mobile. Gli interni sono studiati in modo da soddisfare sia l’uno che l’altro utilizzo: nella parte anteriore troviamo una scrivania abbinata a un divano anteriore con cassetti e armadio mentre in quella posteriore, trova spazio un letto che si solleva elettricamente lungo 147 cm, nella parte sottostante è possibile collocare una seconda postazione di lavoro o un deposito per attrezzature con funzione di garage per biciclette. L’alimentazione è a batteria al litio da 100 a 300 Ah con booster di ricarica da 80Ah, inverter da 2000W, Tra le altre opzioni c’è la possibilità di installare pannelli fotovoltaici sul tetto in modo da alimentare un boiler nautico da 20L per l'acqua calda a 70°C per il WC-doccia impermeabile senza tendine.



Altri produttori interessanti sono Mobilvetta con i modelli K-Yaht Tekno Line e Krosser e Kea e il brand Laika presente con la MotorHome H 5109, un camper dal design inconfondibile, frutto della collaborazione tra Laika e GFG Style. Il frontale realizzato in vetroresina è tipico della Kreos H 5109, il parabrezza, ampio e panoramico offre la massima visibilità a bordo mentre la cabina guida risulta totalmente rinnovata con due porta tablet.



Completano il Van una serie di nuove funzionalità e dotazioni per migliorare la vita a bordo: Truma INET XSystem per il controllo centralizzato dei dispositivi e delle utenze attraverso un pannello centrale con display touch molto intuitivo. Il comfort è assicurato anche di notte per la presenza di letti centrali (modelli 90) con materassi extra comfortevoli sagomati per un miglior benessere dei viaggiatori.



Etrusco con il suo modello Urban Camper UC 5.0 XR con tenda integrata, su base Renault Trafic attrae soprattutto tutti quegli appassionati che sono alla ricerca di un veicolo da usare occasionalmente anche nel quotidiano. Dalle dimensioni compatte (lungo solo 5,08 m) il Camper presenta quattro posti letto a bordo e grazie ad un meccanismo interno a binari, è possibile trasformare gli spazi in un attimo. Il modello CB 600 DF 4×4, Etrusco grazie ad un’estensione pieghevole, consente di allungare trasversalmente il letto (di circa 37 cm) in modo da offrire un comfort extra ai viaggiatori più alti.



Il Van Carthago C-Tourer T/I 145 RB LE, compatto e versatile, è un modello che negli ultimi anni ha conquistato il mercato soprattutto grazie alla sua lunghezza estremamente ridotta (fino a 7,0 metri) in grado di garantire un'elevata maneggevolezza. Un altro camper dalle dimensioni ridotte (7 metri di lunghezza) è il compatto Malibu I/T 450 RB LE che può essere allestito a scelta su Fiat Ducato o Mercedes-Benz Sprinter. Dotato di tetto antigrandine in VTR e letti singoli fino a due metri di lunghezza nella zona notte, bagno con doccia separata e vano spogliatoio, insomma offre un comfort a 360 gradi.



Robeta fa debuttare il modello Adonis, il cui nome deriva dal dio della bellezza della mitologia greca. Il veicolo, lungo 5,93 m e con una potenza di 190 CV, rappresenta il partner ideale sia per l’uso quotidiano che per lunghi viaggi. Nella gamma Luxury Camper spicca in assoluto il Concorde Centurion, vincitore del Premio dell’Anno Camper 2023 nella categoria MotorHome “Liner”.



La Fiera del Camper è un evento dedicato non solo ai camperisti ma anche a coloro che amano il turismo all’aria aperta grazie alla possibilità di scoprire nuove idee di viaggio e di confort.