Tutto pronto per il Salone del Camper

Si svolgerà a Parma, dal 14 al 22 settembre 2019, il Salone del Camper.

La rassegna, la più importante in Italia ed una delle maggiori in Europa, è arrivata alla decima edizione ed è interamente dedicata ad un comparto che nel 2018 ha fatto registrare un incremento del 20,3% rispetto all'anno precedente.

Un fatturato di 2,6 miliardi di euro prodotto da quasi 9 milioni di camperisti, italiani e stranieri, che lo scorso anno hanno percorso le strade del nostro Paese.



Oltre alla tradizionale partnership con APC, l'Associazione Produttori Caravan e Camper, anche quest'anno saranno presenti i maggiori produttori internazionali di camper e caravan: Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp, Buerstner, Carado, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann- Bischoff, PLA, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo.

Allo stesso tempo Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen, presenteranno le loro novità nel comparto dei veicoli ricreazionali.



Un intero padiglione verrà dedicato a componenti, accessori, complementi ed a tutto ciò che è soluzione tecnica per rendere confortevole e sicura la vacanza in piena libertà.

Ci sarà anche una sezione, denominata Percorsi e mete, interamente dedicata alle destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre per una vacanza esperienziale, dedicata alla pratica di sport outdoor con bici e trekking.

Le Strade dei sapori sarà invece la sezione dedicata agli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori d'eccellenza provenienti da tutta Italia.

Altre sezioni saranno Viaggi, Incontri e Racconti che propone l'incontro dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi, e la Camper Arena con l'ormai tradizionale Area Amici a 4 zampe, spazio dedicato ad attività ricreative e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell'uomo, giochi, prove guidate e consigli di istruttori esperti.