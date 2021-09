Salone del Camper: la rivincita del caravanning

Apre l'11 settembre a Fiere di Parma il Salone del Camper edizione 2021 che con i suoi 150 mila metri quadrati di esposizione si conferma uno dei principali eventi internazionali di settore. Presenti alla kermesse i maggiori marchi con tutti i modelli e le novità presenti sul mercato.La fiera si sviluppa su 5 padiglioni che ospitano diverse aree merceologiche: Camper e Caravan, Accessori per i veicoli e complementi utili a consentire una vacanza il più confortevole possibile; Shopping, con prodotti per la vita outdoor e per i piccoli spazi; Percorsi e mete e infine una sezione dedicata alla promozione turistica per conoscere luoghi e destinazioni ideali per chi ama viaggiare sulle quattro ruote.



Oltre 190 sono gli espositori diretti che hanno aderito alla dodicesima edizione del Salone del Camper. I maggiori brand hanno presentato le diverse novità del settore: più di 600 modelli per soddisfare le attese degli oltre 100 mila visitatori. L’esposizione è rivolta a tutti gli appassionati, che hanno fatto del camper una filosofia di vita, ma anche verso coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo che consente di avere una maggiore libertà e autonomia. L’alta adesione dimostrata dalle maggiori case produttrici è indice che il settore è in forte espansione, in quanto cresce sempre più la passione per i viaggi in camper.



“L’andamento delle immatricolazioni nel primo semestre 2021 in Italia - ha affermato Simone Niccolai, Presidente APC - è stato estremamente positivo: + 38,36% sullo stesso periodo dell’anno precedente, con oltre 4.800 nuove immatricolazioni. La produzione italiana di camper ha sorpassato tutti i precedenti record produttivi e si conferma terzo produttore di camper in Europa, dopo Germania e Francia: nel primo semestre dell’anno, l’aumento della produzione di camper in Italia è stato del 75,16% rispetto al primo semestre 2020. A spingere il comparto, oltre alla domanda del mercato interno, è come da tradizione, anche e soprattutto l’export. In Europa, infatti, nei primi quattro mesi dell’anno, l’aumento medio delle immatricolazioni di camper e caravan è stato addirittura del 45,7%, con la Germania largamente in testa per numero di nuove immatricolazioni”.



Al Salone del Camper di Fiere di Parma ogni visitatore ha la possibilità di trovare il proprio mezzo ideale. Chi è alla ricerca di un camper pratico e agile opterà per il Semintegrato compatto, presente con 210 modelli. Più indicato per le famiglie è invece il Mansardato, mentre chi ama regalarsi del tempo libero en plein air con il massimo del comfort e del lusso sceglierà un Motorhome, in quanto molto elegante, confortevole e curato in ogni minimo dettaglio.



Presenti al salone anche modelli Van con ben 205 modelli delle marche più prestigiose. Il Van risulta essere il mezzo più adatto per chi desidera utilizzarlo nel tempo libero. Infatti è molto amato dai giovani, proprio perché rappresenta il simbolo “della vacanza in libertà”. Grazie anche all’attivazione del lavoro in smart working è possibile lavorare a distanza e godersi un pò di libertà. Viaggiare e lavorare contemporaneamente è ora possibile grazie al Van. Lavorare davanti a un panorama è sicuramente più stimolante. Un bel paesaggio ha un effetto diretto sulle emozioni: il verde e gli alberi riducono lo stress e facilitano la creatività.



Un’area particolarmente interessante per gli amanti dei camper riguarda i percorsi e le mete consigliate, con diverse idee di viaggio: percorrere lo sperone d'Italia, il Gargano in Puglia, il verde promontorio circondato dal Mare Adriatico, famosissimo per i suoi panorami selvaggi e i suoi profumi mediterranei. Tantissime sono le novità proposte dal Salone del Camper come lo “Show cooking” dove si impara a cucinare piatti semplici e originali grazie ai consigli degli chef dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, o il “Camper Facile” dove video tutorial emozionali e didattici spiegano come utilizzare al meglio camper e caravan. Inoltre, a disposizione dei visitatori che portano con se i più piccoli, personale specializzato della Kinderheim “Tenda del bosco” si occuperà dell’intrattenimento dei bambini.



Nella parte esterna del Salone è stata allestita un'area dedicata all’Outdoor & Bike con percorsi Pumptrack e Mtb; corsi di guida sicura dei monopattini elettrici tenuto dai Vigili urbani di Parma con possibilità di test drive e appositi percorsi dove i bambini possono imparare a muoversi in sicurezza in bicicletta. Allestita all’esterno anche un’area dedicata ai cani, fedeli compagni di viaggio: nei week end sono state organizzate delle attività ludiche e consigli per viaggiare in camper con i propri animali. E se dopo tanto visitare ci si sente un pò stanchi, all’interno di ogni padiglione, i “Giardini”, piccole oasi verdi regalano ad ogni visitatore una pausa di completo relax.