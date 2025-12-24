Notizie Pneumatici all season: cosa sono e quando conviene sceglierli?

Quali sono i principali vantaggi e i limiti delle gomme quattro stagioni. Scopriamolo subito

pneumatici all season, o quattro stagioni, hanno conosciuto una crescente popolarità. Il motivo di questo interesse è facilmente spiegabile: se si sceglie questa soluzione, si utilizza lo stesso treno di gomme per tutto l’anno, evitando i cambi stagionali di quando si passa dalle gomme estive a quelle invernali e viceversa.



Si tratta senza dubbio di un’opzione interessante, ma bisogna chiedersi quali siano esattamente le caratteristiche e i limiti di questa soluzione, dato che non in tutte le circostanze potrebbero essere la scelta più adeguata.



Cosa sono esattamente gli pneumatici all season?

Come la terminologia lascia facilmente intuire, gli



Lo pneumatico all season è caratterizzato dalla sua mescola intermedia, in grado di garantire una buona aderenza al suolo stradale, sia alle temperature più calde che a quelle più fredde.



Il disegno del battistrada è concepito in modo da garantire un compromesso ottimale tra drenaggio dell’acqua, stabilità e trazione sulle superfici innevate o scivolose.



Le gomme all season riportano sempre il marchio M+S (ovvero Mud and Snow, fango e neve) e, molto spesso, anche il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), ovvero un piccolo disegno di una montagna con tre punte e di un fiocco di neve, che certifica che le gomme hanno superato severi test specifici su neve e ghiaccio.



Gli pneumatici all season sono equiparati alle gomme invernali e quindi, chi li monta, non ha l’obbligo di tenere a bordo le catene da neve.



Quali sono i principali vantaggi delle gomme quattro stagioni?

Uno dei principali vantaggi degli pneumatici all season è indubbiamente la praticità. Questa soluzione, come già accennato, evita infatti il cambio gomme stagionale, con conseguenti risparmi di tempo e di costi (montaggio, smontaggio ed eventuale deposito delle gomme non in uso).



Se analizziamo il fattore economico, il prezzo delle all season può essere superiore a quello degli pneumatici estivi o invernali, ma si deve tenere conto dei risparmi sul montaggio e sul deposito.



Si tratta quindi di un’opzione versatile, particolarmente adatta a tutti coloro che utilizzano poco l’auto o la utilizzano prevalentemente in zone dove non nevica mai o comunque molto raramente.



In sostanza, un conto è utilizzare l’auto in regioni come il Trentino-Alto Adige, la Val d’Aosta o il Friuli-Venezia Giulia, dove piove e nevica molto spesso, un altro è usarla in Sicilia, in Sardegna o in Puglia, dove le nevicate e le piogge sono meno frequenti.



Quali sono i limiti da considerare e quando conviene sceglierle?

Gli pneumatici all season sono una soluzione di compromesso: in estate non hanno le prestazioni ottimali delle gomme estive e, in inverno, non possono garantire le prestazioni ottimali in condizioni estreme di neve o ghiaccio. In estate, soprattutto quando le temperature eccessivamente elevate (come si è verificato spesso durante questi ultimi anni), possono consumarsi più velocemente, mentre in inverno, su strade molto innevate o ghiacciate, offrono minore trazione e minore frenata se paragonate con gomme invernali di ottima qualità.



Fatte queste considerazioni, conviene scegliere gli pneumatici all season se non si utilizza l’auto in modo molto intensivo, se ci si muove prevalentemente in zone dal clima mite e se si vuole evitare la gestione di due treni di gomme. In altri termini, sono un’opzione da considerare se si usa l’auto regolarmente, ma non intensivamente, e si cerca un buon equilibrio tra sicurezza, prestazioni e convenienza. Da alcuni anni, gli, o, hanno conosciuto una crescente popolarità. Il motivo di questo interesse è facilmente spiegabile: se si sceglie questa soluzione, si utilizza lo stessoper tutto l’anno, evitando i cambi stagionali di quando si passa dalle gomme estive a quelle invernali e viceversa.Si tratta senza dubbio di un’opzione interessante, ma bisogna chiedersi quali siano esattamente le caratteristiche e i limiti di questa soluzione, dato che non in tutte le circostanze potrebbero essere la scelta più adeguata.Come la terminologia lascia facilmente intuire, gli pneumatici all season sono una sorta di mix tra gomme estive e invernali (la locuzione inglese all season significa “tutte le stagioni”).Lo pneumatico all season è caratterizzato dalla sua, in grado di garantire una buona aderenza al suolo stradale, sia alle temperature più calde che a quelle più fredde.Il disegno del battistrada è concepito in modo da garantire un compromesso ottimale tra drenaggio dell’acqua, stabilità e trazione sulle superfici innevate o scivolose.Leriportano sempre il(ovvero, fango e neve) e, molto spesso, anche il simbolo), ovvero un piccolo disegno di una montagna con tre punte e di un fiocco di neve, che certifica che le gomme hanno superato severi test specifici su neve e ghiaccio.Gli pneumatici all season sono equiparati allee quindi, chi li monta, non ha l’obbligo di tenere a bordo le catene da neve.Uno dei principali vantaggi degli pneumatici all season è indubbiamente la. Questa soluzione, come già accennato, evita infatti il cambio gomme stagionale, con conseguenti risparmi di tempo e di costi (montaggio, smontaggio ed eventuale deposito delle gomme non in uso).Se analizziamo il fattore economico, il prezzo delle all season può essere superiore a quello degli pneumatici estivi o invernali, ma si deve tenere conto dei risparmi sul montaggio e sul deposito.Si tratta quindi di un’opzione versatile, particolarmente adatta a tutti coloro che utilizzano poco l’auto o la utilizzano prevalentemente in zone dove non nevica mai o comunque molto raramente.In sostanza, un conto è utilizzare l’auto in regioni come il Trentino-Alto Adige, la Val d’Aosta o il Friuli-Venezia Giulia, dove piove e nevica molto spesso, un altro è usarla in Sicilia, in Sardegna o in Puglia, dove le nevicate e le piogge sono meno frequenti.Gli pneumatici all season sono: in estate non hanno le prestazioni ottimali delle gomme estive e, in inverno, non possono garantire le prestazioni ottimali in condizioni estreme di neve o ghiaccio. In estate, soprattutto quando le temperature eccessivamente elevate (come si è verificato spesso durante questi ultimi anni), possono consumarsi più velocemente, mentre in inverno, su strade molto innevate o ghiacciate, offrono minore trazione e minore frenata se paragonate con gomme invernali di ottima qualità.Fatte queste considerazioni, conviene scegliere gli pneumatici all season se non si utilizza l’auto in modo molto intensivo, se ci si muove prevalentemente in zone dal clima mite e se si vuole evitare la gestione di. In altri termini, sono un’opzione da considerare se si usa l’auto regolarmente, ma non intensivamente, e si cerca un buon equilibrio tra sicurezza, prestazioni e convenienza.

