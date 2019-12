Pneumatici: arrivano le nuove etichette europee

Chiarezza e semplificazione accompagneranno le scelte dei consumatori riguardo i pneumatici invernali, grazie ad una nuova etichettatura europea.

A partire da maggio 2021 si potranno leggere parametri fino ad ora non considerati, ma determinanti nel guidare la scelta più opportuna per le proprie esigenze. Le nuove indicazioni, finora assenti, includeranno dati sul grip sulla neve e sul ghiaccio.



In precedenza gli automobilisti non avevano la possibilità di distinguere tra i pneumatici invernali progettati per le diverse condizioni atmosferiche che si manifestano in questa stagione, ma ora l'Unione Europea ha deciso che saranno aggiornate le etichette, che ora indicheranno il consumo di energia e le caratteristiche. Questo permetterà di rendere più semplice e immediato il confronto tra i vari modelli di pneumatici e aiutare gli acquirenti.



Il precedente regolamento prevedeva che tutti i pneumatici per autovetture e furgoni dovessero presentare un adesivo con l’indicazione dell'aderenza sul bagnato, del rumore di rotolamento e dell'impatto sul consumo di carburante.



Nell'Europa centrale, ad esempio, l'aderenza sul bagnato e sulla neve è molto importante per la sicurezza alla guida durante la stagione più fredda, mentre nei paesi nordici è il grip sul ghiaccio ad essere la caratteristica privilegiata. Fino a questo momento tale differenziazione non era evidenziata, rendendo difficile distinguere le caratteristiche di un pneumatico invernale dall’altro.

Gli pneumatici invernali nordici sono i progettati per affrontare le sfide alla guida che presenta il ghiaccio, mentre per gli automobilisti dell’Europa centrale la preoccupazione principale è il grip umido.



La marcatura di aderenza sul ghiaccio verrà all'inizio utilizzata solo per pneumatici per automobili, mentre la marcatura di aderenza sulla neve è disponibile anche per minivan, autocarri leggeri, camion e pneumatici per autobus. I marchi si basano su standard e normative internazionali.