Notizie Due modi di essere leggenda: Alfa Giulia TZ2 e Ferrari 275P Fantuzzi

27/04/2026 di Lorenzo Pollini Da una parte la storia del Biscione, dall´altra il Cavallino Rampante

[ Roma ] - Speciale Concorso di Eleganza Roma Aggirarsi fra eleganti auto dell’Anantara Concorso significa imbattersi anche in oggetti che, più che automobili, sembrano appartenere ad un’altra dimensione: vere opere d’arte su ruote capaci di brillare anche fuori da qualsiasi concorso.



Sto parlando dell’Alfa Romeo Giulia TZ2 e della Ferrari 275P Fantuzzi.



ALFA ROMEO GIULIA TZ2

Da una parte la storia del Biscione, dove negli anni 60 decisero di progettare e realizzare una vettura per correre nella categoria GT, facendo vestire da Zagato un telaio tubolare con meccanica di derivazione Giulia – da qui il TZ per Tubolare Zagato: nasceva così la Giulia TZ, affiancata e poi sostituita dalla più evoluta TZ2, quest’ultima in una tiratura complessiva di sole 12 vetture, ed esposta all'Anantara concorso di Roma.



Le linee sono quelle filanti che caratterizzavano i modelli sportivi di quegli anni, la carrozzeria in vetroresina, il telaio in nickel-cromo e la coda Kamm – per gli amici tronca – ulteriore firma di un design inconfondibilmente Zagato.



Sotto le vesti un 4 cilindri in linea 1.6 da soli 170 CV, sì, ma in grado di lanciarla alla folle velocità di 245 km/h, grazie al suo peso piuma di ben 620 kg: sì avete letto bene. Ma quello che colpisce di più ancor oggi sono le forme, veramente senza tempo.



FERRARI 275P FANTUZZI

La 275 come in numerosi modelli Ferrari indicava la cilindrata: in questo caso un chiaro messaggio di come questa fosse cresciuta ed evoluta rispetto al precedente modello, la Ferrari 250 P.



Rispetto alla Giulia TZ2 si mostra più larga, più sensuale e con quelle forme quasi liquide, plasmate dalle sapienti mani della carrozzeria Fantuzzi. Ferrari ne costruisce solo 4 di esemplari di 275 P per il Campionato Mondiale Sport Prototipi. Dove l’Alfa è chirurgica nei pesi al pari di un chimico con il suo bilancino di precisione, Ferrari punta alla teatralità: un V12 celato sotto le vesti della 275, nato e cresciuto in cattività con un solo obiettivo, vincere la 24 ore di Le Mans, cosa che fa nel 1963.



Affascinante, con quelle rivettature che avvolgono l’abitacolo e quel roll hoop così integrato nella vettura da sembrare quasi più un elemento di design che un dispositivo di sicurezza. La 275 P è una di quelle vetture inspiegabili: ha più di 60 anni ma emana ancora un’aura magica, sospesa fra il reale ed il fantastico; la guardi e ti chiedi se esista veramente, al punto da costringerti a strofinare gli occhi per capire che non stai sognando. È lì, anche lei fra le reginette del ballo dell'Anantara Concorso di Eleganza a Roma. Aggirarsi frasignifica imbattersi anche in oggetti che, più che automobili, sembrano appartenere ad un’altra dimensione: veresu ruote capaci di brillare anche fuori da qualsiasi concorso.Sto parlando dell’e dellaDa una parte la storia del, dove negli anni 60 decisero di progettare e realizzare una vettura per correre nella, facendo vestire daun telaio tubolare con meccanica di derivazione Giulia – da qui il: nasceva così la, affiancata e poi sostituita dalla più evoluta, quest’ultima in una tiratura complessiva di, ed esposta all'Lesono quelleche caratterizzavano i modelli sportivi di quegli anni, la, il telaio ine la– per gli amici tronca – ulteriore firma di un design inconfondibilmenteSotto le vesti unin linea 1.6 da soli, sì, ma in grado di lanciarla alla, grazie al suo peso piuma di ben: sì avete letto bene. Ma quello che colpisce di più ancor oggi sono le forme, veramente senza tempo.Lacome in numerosi modelli Ferrari indicava: in questo caso un chiaro messaggio di come questa fosse cresciuta ed evoluta rispetto al precedente modello, la Ferrari 250 P.Rispetto alla Giulia TZ2 si mostrae con quelle forme quasi liquide, plasmate dalle sapienti mani della. Ferrari ne costruisceper il Campionato Mondiale Sport Prototipi. Dove l’Alfa è chirurgica nei pesi al pari di un chimico con il suo bilancino di precisione,celato sotto le vesti della 275, nato e cresciuto in cattività con un solo obiettivo,, cosa che faAffascinante, con quelleche avvolgono l’abitacolo e quel roll hoop così integrato nella vettura da sembrare quasi più un elemento di design che un dispositivo di sicurezza.è una di quelle vetture inspiegabili: ha più di 60 anni ma emana ancora, sospesa fra illa guardi e ti chiedi se esista veramente, al punto da costringerti a strofinare gli occhi per capire che non stai sognando. È lì, anche lei

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