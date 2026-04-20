Anantara Concorso di eleganza Roma 2026: la Dolce Vita premia Maserati

[ Roma ] - Champagne, note di lounge jazz in sottofondo, cucina gourmet e panorami su Roma degni di essere racchiusi in una cornice. L’atmosfera che si respirava nella prima edizione dell’Anantara Concorso Roma è stata qualcosa di simile: carica di emozioni, promesse e difficilmente descrivibile solo attraverso un testo. Portata principale? Un’esclusiva selezione di vetture appartenenti a collezionisti da tutto il mondo e che incarnano eleganza, fascino e raffinatezza, nel perfetto quadro della Dolce Vita romana.



L’evento, di risonanza internazionale e presentato da UBS, si è svolto all’interno dell’iconica Villa Borghese, palcoscenico espositivo di 70 fra le più rare ed affascinanti automobili italiane, suddivise in 16 Classi e creando un fil rouge di eleganza su ruote fra i primi anni ’30 del secolo scorso ed i giorni nostri: passeggiare nello spazio esterno ricco di charme della Casina Valadier, ed ammirare a pochi passi vetture elegantemente esposte – da opere ingegneristiche come la Pagani Huayra Roadster BC, ad autentici capolavori di arte meccanica come la Lamborghini Miura utilizzata nelle prime scene del film The Italian Job – ha creato un contrasto sorprendentemente appagante per ogni appassionato di auto e non solo.



Fra le vetture in esposizione come non menzionare alcune delle Ferrari vincitrici a Le Mans, le granturismo sportive degli Anni Sessanta, le vestite leggere da Zagato: tutte in ogni modo brillantemente presentate e conservate nelle loro vesti migliori, con dettagli curati nei minimi particolari ed elevando notevolmente il livello del Concorso ed il suo prestigio.



Non sono mancati modelli iconici, come l’unico esemplare di Ferrari Testarossa provvista di sistema di cambio automatico appartenuta all’Avvocato Agnelli, o l’Alfa Romeo TZ2 che, secondo la mia opinione personale, rasentala perfezione con quelle sue forme morbide e quel retro tagliato.



Oltre alle premiazioni per le singole Classi in gara, momento d’eccezione della giornata è arrivato con l’assegnazione del premio Best of Show, il riconoscimento più importante e sentito dell’intero Concorso; ghirlanda e relativo premio è andato alla Maserati V4 Sport Zagato del 1932, meglio conosciuta come Sedici Cilindri, nome derivato dall’architettura del suo 4 litri ottenuto accoppiando due motori 8 cilindri in linea capaci di registrare una media di 246 km/h, ed ottenendo il record mondiale nel 1929.



La carrozzeria firmata Zagato e caratterizzata dall’utilizzo di due tonalità di verde, ha sicuramente contribuito a far spiccare fra tutte le altre vetture in gara la Maserati, rendendola oggi ad Anantara ancor più unica, ed alimentando il suo fascino quasi leggendario nel tempo.



Per concludere, il Concorso Anantara di Roma si è rivelato un palcoscenico di altissimo livello, facendosi conoscere ed apprezzare come manifestazione: con questo bagaglio di emozioni, l’appuntamento è fissato al prossimo anno per una nuova edizione.

