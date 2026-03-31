Notizie Finarte a Parma: Un Viaggio nel Tempo tra Curve e Motori

31/03/2026 di Domenico Scalera Collezione esclusiva di vetture vendute all´Asta con una parata di icone che spaziano dal fascino pre-bellico alle moderne Supercars

[ Fiere di Parma ] - Speciale AutoMotoRetrò 2026 Presso le Fiere di Parma, lo stand di Finarte ad AutoMotoRetrò 2026 si conferma l'ombelico del mondo per i collezionisti. Una parata di icone che spaziano dal fascino pre-bellico alle moderne Supercars. Ecco i protagonisti più attesi:



Le Icone d'Epoca e il Fascino Zagato

Il design italiano è rappresentato ai massimi livelli dalla Lancia Appia Sport Zagato del 1961, capolavoro di aerodinamica, e dalla Alfa Romeo Gran Sport Quattroruote Zagato vintage cars del 1967, raffinata replica autorizzata della leggendaria Alfa Romeo 6C 1750. Non passa inosservata la Lancia Flaminia GTC 3C Superleggera Touring del 1965, quintessenza del gran turismo all'italiana, insieme alla rarissima Lancia Flaminia 2.8 Presidenziale del 1968, simbolo di istituzionalità e lusso all'italiana.



Il Carattere British

Per gli amanti delle linee d'Oltremanica, la selezione è da capogiro: dalla muscolosa Triumph TR6 2.5 PI del 1974 vettura molto rara in Italia alla purezza senza tempo della Morgan 4/4 del 1970. Il mito Jaguar splende con una XK150 3.4 FHC e l'immancabile Jaguar E-Type FHC del 1963, auto iconica di Diabolik. Per chi cerca l'esotismo inglese, spicca la TVR Tuscan V6 del 1970 che non passa inosservata per le sue particolari linee, mentre la Bentley T2 del 1978 rappresenta la prima serie prodotta nello stabilimento di Crewe a rimpiazzare il tradizionale telaio separato con una moderna scocca portante. Questa innovazione ha permesso di ridurre significativamente dimensioni e peso, mantenendo invariati lo spazio interno e l'elevato standard di comfort.



Supercars e Youngtimer: Potenza allo Stato Puro

Il salto nel presente è affidato alla furia della Lamborghini Huracán STO, una GT3 stradale, e all'eleganza sportiva della Ferrari 612 Scaglietti. Il “Biscione” risponde con l'Alfa Romeo Giulia 1600 Biscione del 1968, mentre la Germania schiera la precisione della Porsche 911 991 GTS del 2015, l'innovativa BMW Z1 del 1989 con le sue portiere a scomparsa e la grintosa Volkswagen Golf R32 del 2008.



Rarità e Curiosità

Non mancano pezzi per palati fini come la Fiat 508 S Monviso “Coppa d'Oro” del 1938 o la raffinata Fiat Osca 1600 S Cabriolet. Il collezionismo si estende oltre l'asfalto con la motonautica d'autore del Molinari Eugenio Freccia Rossa del 2007 e la storia militare con il Dodge Weapon Carrier WC 52 fuoristrada del 1942. Dalle piccole grandi Fiat 600 Trasformabile e Abarth 850 GT, fino alla intramontabile Citroën DS Super, lo stand Finarte è un compendio di storia della mobilità. Vi lasciamo il video completo di tutta la Collezione esclusiva di vetture in vendita all'Asta.



Risultati dei Lotti venduti all'Asta ad AutoMotoRetrò

Visto l'esclusività di alcune vetture e l'elevato costo di alcune di esse, le vetture vendute durante la manifestazione sono solo tre:

» Lotto 02 | Autobianchi A112 del 1970, venduta a: € 4.000,00. Un prezzo d'ingresso interessante per una “instant classic” della prima serie, ideale per chi approccia il collezionismo con un'utilitaria chic e divertente.

» Lotto 24 | Lancia Flavia Coupé 1.8 del 1964. Venduta a: € 22.000,00. Un valore che conferma l'apprezzamento per il design di Pininfarina. Questa versione 1.8 è ricercata per la maggiore elasticità del motore rispetto alla 1.5 originale.

» Lotto 28 | Leyland Californian del 1970 venduta a: € 20.000,00. Un risultato notevole per questa “spiaggina” su base Moke, un veicolo ludico che mantiene quotazioni solide grazie alla sua rarità e al fascino estivo intramontabile. Presso le Fiere di Parma, lo stand diadsi conferma l'ombelico del mondo per i collezionisti. Una parata di icone che spaziano dal fascino pre-bellico alle moderne Supercars. Ecco i protagonisti più attesi:Il design italiano è rappresentato ai massimi livelli dalladel 1961, capolavoro di aerodinamica, e dallavintage cars del 1967, raffinata replica autorizzata della leggendaria Alfa Romeo 6C 1750. Non passa inosservata la Lancia Flaminia GTC 3C Superleggera Touring del 1965, quintessenza del gran turismo all'italiana, insieme alla rarissima Lancia Flaminia 2.8 Presidenziale del 1968, simbolo di istituzionalità e lusso all'italiana.Per gli amanti delle linee d'Oltremanica, la selezione è da capogiro: dalla muscolosadel 1974 vettura molto rara in Italia alla purezza senza tempo della Morgan 4/4 del 1970. Il mito Jaguar splende con unae l'immancabiledel 1963, auto iconica di. Per chi cerca l'esotismo inglese, spicca ladel 1970 che non passa inosservata per le sue particolari linee, mentre ladel 1978 rappresenta la prima serie prodotta nello stabilimento di Crewe a rimpiazzare il tradizionale telaio separato con una moderna scocca portante. Questa innovazione ha permesso di ridurre significativamente dimensioni e peso, mantenendo invariati lo spazio interno e l'elevato standard di comfort.Il salto nel presente è affidato alla furia della, unastradale, e all'eleganza sportiva della. Il “Biscione” risponde con l'del 1968, mentre la Germania schiera la precisione delladel 2015, l'innovativadel 1989 con le sue portiere a scomparsa e la grintosadel 2008.Non mancano pezzi per palati fini come la“Coppa d'Oro” del 1938 o la raffinata. Il collezionismo si estende oltre l'asfalto con la motonautica d'autore deldel 2007 e la storia militare con ilfuoristrada del 1942. Dalle piccole grandi, fino alla intramontabile, lo stand Finarte è un compendio di storia della mobilità. Vi lasciamo il video completo di tutta laVisto l'esclusività di alcune vetture e l'elevato costo di alcune di esse, le vetture vendute durante la manifestazione sono solo tre:Lotto 02 |del 1970, venduta a: € 4.000,00. Un prezzo d'ingresso interessante per una “instant classic” della prima serie, ideale per chi approccia il collezionismo con un'utilitaria chic e divertente.Lotto 24 |del 1964. Venduta a: € 22.000,00. Un valore che conferma l'apprezzamento per il design di. Questa versione 1.8 è ricercata per la maggiore elasticità del motore rispetto alla 1.5 originale.Lotto 28 |del 1970 venduta a: € 20.000,00. Un risultato notevole per questa “spiaggina” su base Moke, un veicolo ludico che mantiene quotazioni solide grazie alla sua rarità e al fascino estivo intramontabile.

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