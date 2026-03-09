Zoom immagine Auto storiche esclusive dalla Fiat Zero alla Fiat Antonelli esemplare unico



[ Fiere di Parma ] - L’edizione 2026 di Automotoretrò si è svolta dal 7 all’8 marzo 2026 presso Fiere di Parma. Il Registro Fiat Italiano ha partecipato ufficialmente all’evento con uno spazio dedicato, celebrando il motorismo storico e offrendo assistenza ai soci, con una collezione di vetture storiche di grande prestigio.



La manifestazione, giunta alla sua 42ª edizione in concomitanza con Mercanteinfiera, ha trasformato i padiglioni fieristici in un centro espositivo di oltre 50.000 mq, dedicato a vetture leggendarie, ricambi e collezionismo.



Presenza del Registro Fiat Italiano

Il Registro Fiat Italiano utilizza la fiera come punto di incontro per appassionati e proprietari di vetture storiche del marchio del Lingotto. In genere, lo stand del Registro Storico Fiat offre consulenza sulle procedure di iscrizione, sulla certificazione di rilevanza storica (CRS) e informazioni tecniche sui modelli Fiat. I soci del Registro o di enti convenzionati, come ACI Storico, possono inoltre beneficiare di vantaggi esclusivi e agevolazioni durante l’evento.



Ad Automotoretrò 2026 sono state esposte vetture molto rare, tra cui: la Fiat Zero del 1925 prima vettura di serie di casa Fiat, la vintage cars SCAT 15/20 HP degli anni 1910 — azienda poi assorbita dalla famiglia Agnelli —, la Fiat 525 SS del 1930, la Fiat 2300 Coupé personalizzata per il mondo delle corse da Stanguellini e la straordinaria Fiat Antonelli del 1938 su base Fiat 500 Topolino modificata dal'Ing. Mario Antonelli, esemplare unico. Era inoltre presente un pannello che illustrava l’evoluzione dei marchi Fiat, accompagnato da un’esposizione di motori d’epoca.



La collezione lascia davvero senza fiato, perciò le auto storiche le passeremo in rassegna una per una. Nel caso vi foste persi l’evento, nessun problema: mettetevi comodi e godetevi il video che abbiamo girato per voi ad Automotoretrò 2026.

