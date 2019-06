Citroen DS3 Crossback 2019

21/06/2019

La nuova DS3 Crossback è un suv premium dal profilo dinamico ed energico. Tra le caratterizzazioni estetiche, le luci a led verticali e i gruppi ottici allungati DS Matrix Led Vision esprimono modernità e forza.



Le finiture sono realizzate con la massima attenzione al dettaglio. Troviamo: maniglie delle portiere a scomparsa, integrate nella carrozzeria e dotate della funzione Keyless Access & Start; linea del tetto pulita; pinna di squalo laterale; doppio tubo di scarico cromato simmetrico, solo per citare alcuni elementi.



Eleganza e raffinatezza sono presenti anche a bordo, dove spicca la plancia di alta gamma, con il cambio, la console centrale e il comando del freno a mano elettrico.



Quattro gli allestimenti in catalogo: So Chic, Performance Line, Business e La Première, abbinabili ad un carnet di motori performanti ma nel rispetto dell’ambiente: PureTech 100, PureTech 130 e PureTech 155, BlueHDi 100 con cambio manuale e BlueHDi 130 con cambio automatico a otto rapporti.