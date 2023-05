Nuova DS 9: ancora più connessa

La nuova DS 9 si arricchisce di novità al passo con i tempi, grazie all'introduzione del sistema DS IRIS, che la rende più tecnologica e connessa.

Questo sistema multimediale presenta un'interfaccia aggiornata che può essere personalizzata ed è supportata dal riconoscimento vocale IRIS.

Il touchscreen da 12 pollici ad alta risoluzione visualizza un menu che consente di accedere a tutte le funzioni della vettura con un unico movimento.

Lo schermo consente una visione a 360°, fornita da fotocamere digitali ad alta risoluzione, o di accedere alle funzioni Mirror Screen, CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi o tramite due porte USB C.



Ma le novità non si fermano qui, infatti, la gamma accoglie un nuovo allestimento, Opera, che si affianca ai già presenti Performance Line+ e Rivoli+.

Questa versione top di gamma include dotazioni e tecnologie come il sistema di sospensione attiva DS Active Scan Suspension controllato da una telecamera, che permette di adattarsi alle imperfezioni stradali.



Presente anche l'Extended Safety Pack con guida semi-autonoma DS Drive Assist livello 2, il DS Driver Attention Monitoring e il DS Night Vision. In aggiunta è previsto un sistema audio Focal Electra, il DS Lounge Pack per i passeggeri posteriori e altro ancora, destinato soprattutto al comfort degli interni.

Disponibile, infine, la collezione Esprit de Voyage che salta la raffinatezza degli interni grazie all’uso della pelle chiara.



DS 9 MY 23 è un veicolo ibrido plug-in offerto con potenze da 250 a 360 CV, in quest’ultimo caso troviamo anche la trazione integrale. La versione 250 è equipaggiata con motore PureTech a 4 cilindri da 200 CV, affiancato da un motore elettrico da 110 CV; mentre la DS 9 MY 23 E-TENSE 4x4 360 adotta un motore termico a 4 cilindri da 200 CV e due motori elettrici, uno da 110 CV e l'altro da 113 CV.