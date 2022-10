DS Automobiles: una gamma elettrizzante

Il parterre del Mondial de l’Auto di Parigi ospita tra i numerosi marchi le idee avveniristiche di DS Automobiles, sempre più orientato all’elettrico, in linea con le indicazioni di una mobilità sempre più sostenibile.



Il catalogo vede la presenza della nuova DS3, svelata in anteprima durante la settimana della moda parigina, qui pronta le attenzioni e gli sguardi dei numerosi visitatori attesi per l’evento.

La vettura si presenta come successore di DS 3 CROSSBACK, caratterizzato da un nuovo design e tecnologia e appare evoluta sia nel design che nella tecnologia disponibile.



Non manca, al Salone di Parigi, la DS 4 presentata con una gamma aggiornata a tutti i livelli, accompagnata dalla nuova DS7, caratterizzata da un comfort elevato e da propulsori elettrificati fino a 360 CV.

Nuovo DS 7 introduce anche tecnologie per un maggiore tranquillità alla guida come DS ACTIVE SCAN SUSPENSION e DS NIGHT VISION.

Il primo è un sistema di smorzamento controllato da telecamera che regola ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della carreggiata. Con DS NIGHT VISION, una telecamera a infrarossi mette in evidenza la carreggiata e i suoi bordi per rilevare ciclisti, pedoni e animali a distanze fino a 100 metri.



Il modello in grado di attirare l’attenzione è rappresentato da DS 9 OPÉRA PREMIÈRE dove viene esaltato il lusso francese attraverso un nuovo interno progettato e rivestito dal team Colours and Materials e dai maestri tappezzieri DS Automobiles. Gli interni sono decorati con nappa color grigio perla sul cruscotto e i pannelli delle portiere.



Interessante l’evento speciale DS Boutique che presenterà bozzetti originali, disegnati durante lo sviluppo delle vetture. Prevista anche una dimostrazione con i maestri tappezzieri del brand a disposizione del pubblico per condividere le loro competenze e la passione.