DS Automobiles: charme e stile con Esprit de Voyage

Sviluppata a partire dai modelli DS4 Rivoli, DS4 Esprit de Voyagesi fa notare per la natura ricercata dei suoi dettagli e per la presenza di un ricco carnet di dotazioni extra.



A bordo spicca una speciale tonalità che evoca eleganza ed esclusività. I rivestimenti in pelle esclusivi Pebble Grey e una nuova tinta Granit Grey sul laterale e sul cruscotto in pelle Nappa conferiscono un allure speciale a tutto l’ambiente.



I dettagli fanno da sempre la differenza e gli artigiani del brand hanno messo in campo tutta la loro abilità per trasmettere lo spirito di DS Automobiles. Intrigante la rappresentazione di una mappa dell'Europa, disegnata da raggi centrati intorno al Clou de Paris, che simboleggia il punto di partenza di questa collezione. Anche il battitacco presenta la firma Esprit de Voyage, mentre il bordo dei tappetini introduce un colore speciale.



All'esterno, sulle calotte degli specchietti, il design inciso al laser è stato modificato per suggerire dinamismo. La parte anteriore vede le DS Wings nero lucide inserite tra proiettori DS Matrix Led Vision e la griglia enfatizzata da riflessi cromati. Le cornici dei finestrini e la fascia del bagagliaio offrono finiture Gloss Black, mentre i cerchi da 19 pollici sono diamantati con laccatura opaca. Il catalogo dispone di sei colori di carrozzeria combinati con un tetto Nero Perla.



DS 4 Esprit de Voyage è prevista in versione ibrida plug-in E-TENSE 225, ma anche con motori benzina PureTech 130 e diesel BlueHDi 130. La vettura è ordinabile a partire dal 13 marzo, con prezzi di listino fissati da 43.000 euro in Italia.



Per quanto riguarda, invece, la configurazione DS 7 Esprit de Voyage la troviamo disponibile nelle versioni ibrida plug-in E-Tense 225 e E-Tense 4x4 300 ed anche con motore Diesel BlueHDi 130 con cambio automatico. I prezzi, in questo caso, salgono a 49.750 euro in Italia.