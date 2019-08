DS X e-tense: il futuro in una dream car

DS raccoglie la sfida del futuro interpretando la mobilità del domani attraverso una vettura che sogna e guarda lontano. Nessun compromesso o freno alla fantasia sembra voler affermare DS X E-Tense, visione avveniristica che fissa la propria collocazione temporale in un ipotetico 2035.



Il cockpit si apre con una porta ad ala di gabbiano realizzata in carbonio e pelle. La seduta è piramidale e si adatta al conducente, come il sedile di una monoposto. La posizione allungata permette di abbassare il centro di gravità. Il volante è in pelle, boiserie e metallo, mentre la pedaliera è studiata con attenzione. Tutti questi dettagli di grande effetto contribuiscono a creare un carico emozionale ancor prima di vivere l’esperienza di guida.



Gli interni di DS X E-TENSE sono asimmetrici. Il conducente può essere un passeggero, solo o accompagnato, ed entra nell’abitacolo da una porta ad ala di farfalla. L’asimmetria consente di creare nuovi volumi, sotto una capsula in vetro trasparente. L’esperienza della guida autonoma si accompagna ad esperienze sensoriali uniche.



Tra le caratteristiche più singolari, troviamo il pavimento in vetro trasparente dalle proprietà fotocromatiche. Materiali nobili, come pelle, boiserie e metallo creano un’atmosfera di grande raffinatezza. L’assistente personale Iris si presenta sotto forma di ologramma e controlla le funzioni del veicolo restando in contatto con il mondo esterno. Le superfici vetrate sostituiscono i touch screen. L’unità in dotazione è completamente elettrica e fornisce una potenza di 400 kW (540 CV). Una modalità specifica permette di passare a 1.000 kW (1.360 cavalli). Il telaio in carbonio poggia su molle e barre di torsione innovative.

La carrozzeria si avvale di nuove tecnologie. Le griglie del frontale sono studiate per adattarsi alle condizioni della strada. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet