Notizie DS 4 La première: al via gli ordini

26/03/2021 di Grazia Dragone La special edition offre ampie possibilità di personalizzazione

Esclusiva e tecnologica, la versione speciale a tiratura limitata DS 4 La premiere si presenta nella veste cromatica Grigio La Premiere o Grigio Cristallo, con tetto nero a contrasto. La parte anteriore propone una griglia nera con punte diamantate cromate associate alle DS Wings Glossy Black. Sul cofano spicca il badge La Premiere. I cerchi Siviglia da 19 pollici, neri lucidi e diamantati, ne esaltano ulteriormente lo stile.



A bordo, si fa notare il rivestimento in pelle Nappa Criollo, i sedili in pelle sono realizzati con lavorazione a braccialetto di orologio, sono ventilati, massaggianti e riscaldati nella parte anteriore. Il volante in pelle pieno fiore è confezionato in maniera artigianale.

La vettura presenta dotazioni inedite nel segmento, come il sistema DS Extended Head-Up Display, che proietta informazioni utili al guidatore su una diagonale di 21 pollici, e DS Iris System, un´interfaccia di nuova generazione associata al controllo gestuale DS Smart Touch.



L'equipaggiamento è completato dal sistema DS Matrix Led Vision con fari direzionali, le sospensioni con smorzamento controllato DS Active Scan Suspension, DS Drive Assist che garantisce una guida semi-autonoma di livello 2 con allerta de traffico posteriore e monitoraggio punto cieco a lunga distanza, sistema di visione a 360 ° con quattro telecamere e un portellone posteriore motorizzato.



E’ possibile personalizzare la vettura scegliendo tra le dotazioni: tetto apribile, cerchi in lega Sydney da 20 pollici, sistema audio Focal Electra ad alta fedeltà con 14 altoparlanti e 690 Watt e il sistema di visione notturna DS Night Vision.

DS 4 La Premiere è abbinata al motore E-Tense 225 (ibrido plug-in), oppure con motore benzina PureTech 180 automatico. Il listino prezzi parte da 46.250 euro, con motorizzazione PureTech 180, mentre la versione Plug-In Hybrid E-TENSE è disponibile a partire da 52.750 euro.

