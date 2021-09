Notizie DS Automobiles: arriva la svolta elettrica

01/09/2021 di Grazia Dragone Il marchio diventerà full electric dal 2024

Brand premium e innovativo di Stellantis, DS Automobiles abbraccia la via della mobilità sostenibile con la scelta di elettrificare la propria gamma, che sarà full electric a partire dal 2024.



Per Béatrice Foucher, CEO del marchio: “L'industria automobilistica sta vivendo un cambiamento la cui ampiezza e velocità sono senza precedenti. Come pioniere, DS Automobiles ha anticipato questa tendenza ponendo l'elettrificazione al centro della sua strategia. I prossimi sviluppi legislativi e l'ecosistema ev offrono opportunità che vogliamo offrire ai nostri clienti che già amano la nostra gamma elettrificata. Ho preso la decisione di accelerare lo sviluppo per creare una nuova arte del viaggio 100% elettrica, desiderabile in termini di divertimento e notevole in termini di qualità e prestazioni; una nuova arte del viaggio, costantemente high tech e altrettanto raffinata. È un piano audace che prenderà forma dal 2024.”



L'elettrificazione è sempre stata un obiettivo importante per il marchio e lo dimostra la proposta sul mercato di modelli come: DS 3 Crossback E-Tense, DS 4 E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense e DS 9 E-Tense. Nel 2020 DS Automobiles è stato il marchio leader in Europa per le emissioni medie di CO2, le più basse registrate (83,1g/km).



All'avanguardia dal punto di vista dell'innovazione, il marchio oltre a puntare sull’elettrificazione completa, continua il suo coinvolgimento nella Formula E, primo produttore premium a prendere parte alla serie ottenendo anche due titoli consecutivi.



Dal 2024, il costruttore rafforzerà la sua offerta con una versione 100% elettrica di DS 4, basato sulla piattaforma STLA MEDIUM. Dotato di una batteria ad alta capacità fino a 104kWh per un'autonomia di 700 km, questo modello offrirà tecnologia e stile oltre a quelle caratteristiche tecniche pensate e rivolte alla clientela di DS Automobiles.

