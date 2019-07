10/07/2019

La Fiat 500 Dolcevita adotta una candida livrea Bianco Gelato, abbinata a dettagli esclusivi e raffinati. Tra le particolarità si notano il logo specifico Dolcevita cromato in corsivo, un elemento che spicca sul posteriore e che si abbina perfettamente con la modanatura cromata sul cofano, le calotte degli specchietti cromate e le fasce laterali con targhetta 500.



Completano il kit di dotazioni i cerchi in lega da 16 pollici in bianco diamantato e il tetto in vetro Skydome sulla versione berlina. Disponibile nelle configurazioni berlina e cabrio, la serie speciale Fiat Dolcevita può essere equipaggiata con le motorizzazioni 1.2 da 69 CV e 0.9 Twin Air da 85 CV e 1.2 GPL da 69 CV.



La versione cabrio è più distintiva grazie alla capote a righe orizzontali bianco e azzurro, con la firma 500 rossa ricamata, che si ispira alle sedie a sdraio e agli ombrelloni della Riviera italiana degli anni Sessanta. A bordo compaiono elementi ispirati al mondo della nautica, testimoniati, ad esempio, dalla presenza di inserti in legno.