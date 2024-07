Notizie Podcast: Trattori d´epoca che passione

Data ultima Modifica: 16/07/2024

Data pubblicazione: 15/07/2024 di Domenico Scalera Collezione privata di un vero appassionato di Trattori d´epoca. Vi lasciamo il Trial e la 1^ puntata del 16 Agosto 2024

trattore agricolo è stato una delle innovazioni più significative nel campo dell'agricoltura del XX secolo. Questa macchina a combustione interna ha rivoluzionato il modo in cui i lavori agricoli venivano svolti, semplificando notevolmente attività che prima richiedevano un grande sforzo fisico da parte dei lavoratori.



I trattori d'epoca, in particolare, rappresentano un pezzo di storia dell'industria agroalimentare e non solo e sono molto apprezzati dagli appassionati di macchine agricole. Questi trattori, con il loro design classico e la loro affidabilità, continuano a essere utilizzati in molte fattorie e aziende agricole, dimostrando la loro versatilità e durevolezza nel tempo.



Oltre al loro valore storico, i trattori d'epoca sono anche oggetto di collezione e di restauro da parte di appassionati che desiderano preservare questo patrimonio tecnologico e culturale. La cura e la manutenzione di questi mezzi d'epoca rappresentano una vera e propria passione per molti, che si dedicano con impegno alla loro conservazione.



Un vero appassionato di trattori d'epoca

Di recente abbiamo avuto modo di incontrare un vero appassionato di trattori d’epoca Giuseppe Fanelli che ci a mostrato la sua collezione privata di trattori d’epoca, degna di una esposizione da Museo per qualità e qunatità, il quale con tanta passione e amore dedica al restauro e alla conservazioni di questi fantastici mezzi, a testimonianza del passato, ma anche del legame profondo con le tradizioni e la cultura rurale.



I trattori d'epoca rappresentano un pezzo importante della nostra storia agricola e industriale. Ogni modello racconta una storia, una evoluzione tecnologica e un'epoca. Grazie a collezionisti appassionati come Fanelli, possiamo preservare questa preziosa eredità e tramandare alle future generazioni la passione per le macchine agricole d'epoca.



Durante questo entusiasmante viaggio incontrerete tante curiosità di carattere storico e tecnico di trattori d’epoca che hanno indiscutibilmente segnato la storia dell’industria agricola italiana e mondiale, alcuni dei quali sono pezzi rari e prototipi.



Podcast su Youtube: “Trattori d’epoca che passione” by Automania®

Verranno lanciati 15 episodi, di seguito la programmazione:

1^ Puntata - Martedi 16/07/2024 ore 18:00 – Trattore serie carioca Prandi Scaravelli del 1950 – 60 con motore Co.Ti.Emme



2^ Puntata - Sabato 20/07/2024 ore 18:00 – Trattore d’epoca Ruggerini DR 22 dotato di 22 cavalli del 1960, con messa in moto e spegnimento

3^ Puntata - Martedì 23/07/2024 ore 18:00 – Trattore agricolo rosso originale Pandi Scarabelli 1950 – ‘60

4^ Puntata – Sabato 27/07/2024 ore 18:00 – Trattore Fiat 311 cingolato 25CV Diesel 4 cilindri del 1970

5^ Puntata – Martedì 30/07/2024 ore 18:00 – Trattore Pasqualini 97 Diesel 2 cilindri 1970 – 1980

6^ Puntata - Sabato 03/08/2024 ore 18:00 – Trattore Same AR10 37387 del 1950 - 1955 in restauro con motore sostituito non originale

7^ Puntata - Martedì 06/08/2024ore 18:00 – Trattore Cingolato Fiat Allis AD9 Diesel 2 cilindri 1965 – 1970

8^ Puntata – Giovedì 08/08/2024 ore 18:00 – Trattore storico Lesa LDV 25 prodotto a Reggio Emilia del 1959

9^ Puntata - Sabato 10/08/2024 ore 18:00 – Trattore Same Sametto 120 HP21 da 21 CV del 1959 - 1961

10^ Puntata - martedì 13/08/2024 ore 18:00 – Trattore Scanzi Amico Prototipo 81 Nicolin uno dei primi modelli della serie del 1950

11^ Puntata - Sabato 17/08/2024 ore 18:00 – Trattore Same AR10 1948 – 1950 10 CV Petrolio Benzina uno dei primi modelli della serie del 1950

12^ Puntata - martedì 20/08/2024 ore 18:00 – Fahr D270 tedesco motore Deutz del 1958

13^ Puntata - Sabato 24/08/2024 ore 18:00 – Trattore Standard Mistral 55 16 Valves moderno

14^ Puntata – Martedì 27/08/2024 ore 18:00 – Trattori Same Super Cassani DA 47 Diesel e Same 360 – dal 1956 - 1961

15^ Puntata – Venerdì 30/08/2024 ore 18:00 – Trattori Same ampia serie con diversi modelli d’epoca.



Vista la vasta scelta di trattori noi di Automania abbiamo deciso di dedicare un Podcast alla collezione di trattori di Giuseppe Fanelli, spesso esposti a raduni organizzati dall’Associazione Gamae di cui è socio. I raduni rappresentano l’occasione di incontrate altri appassionati di mezzi agricoli.



Le date ed eventualmente le puntate del palinsesto potrebbero subire modifiche, pertanto vi invitiamo a controllare spesso l’articolo. Le dirette dei Podcast verranno pubblicate di volta in volta su questa pagina e nella pagina del Podcast di Youtube su Automania.it, pertatno Ti invitiamo ad inscriverTi sul nostro

Vi lasciamo con il Trattori d’epoca che passione, vi lasciamo con un primo assaggio delle immagini di ogni singola puntata.

Un ringraziamento particolare và a Marino Bertolini per la collaborazione. Ilè stato una delle innovazioni più significative nel campo dell'agricoltura del XX secolo. Questa macchina a combustione interna ha rivoluzionato il modo in cui i lavori agricoli venivano svolti, semplificando notevolmente attività che prima richiedevano un grande sforzo fisico da parte dei lavoratori., in particolare, rappresentano un pezzo di storia dell'industria agroalimentare e non solo e sono molto apprezzati dagli. Questi trattori, con il loro design classico e la loro affidabilità, continuano a essere utilizzati in molte fattorie e aziende agricole, dimostrando la loro versatilità e durevolezza nel tempo.Oltre al loro valore storico, i trattori d'epoca sono anche oggetto die dida parte di appassionati che desiderano preservare questo patrimonio tecnologico e culturale. La cura e la manutenzione di questi mezzi d'epoca rappresentano una vera e propria passione per molti, che si dedicano con impegno alla loro conservazione.Di recente abbiamo avuto modo di incontrare un vero appassionato di trattori d’epocache ci a mostrato la sua collezione privata di trattori d’epoca, degna di una esposizione da Museo per qualità e qunatità, il quale con tanta passione e amore dedica al restauro e alla conservazioni di questi fantastici mezzi, a testimonianza del passato, ma anche del legame profondo con le tradizioni e la cultura rurale.I trattori d'epoca rappresentano un pezzo importante della nostra. Ogni modello racconta una storia, una evoluzione tecnologica e un'epoca. Grazie a collezionisti appassionati come Fanelli, possiamo preservare questa preziosa eredità e tramandare alle future generazioni la passione per leDurante questo entusiasmante viaggio incontrerete tante curiosità di carattere storico e tecnico di trattori d’epoca che hanno indiscutibilmente segnato la storia dell’industria agricola italiana e mondiale, alcuni dei quali sono pezzi rari e prototipi.Verranno lanciati 15 episodi, di seguito la programmazione:- Martedi 16/07/2024 ore 18:00 – Trattore seriedel 1950 – 60 con motore Co.Ti.Emme- Sabato 20/07/2024 ore 18:00 – Trattore d’epocadotato di 22 cavalli del 1960, con messa in moto e spegnimento- Martedì 23/07/2024 ore 18:00 – Trattore agricolo rosso originale1950 – ‘60– Sabato 27/07/2024 ore 18:00 –25CV Diesel 4 cilindri del 1970– Martedì 30/07/2024 ore 18:00 – TrattoreDiesel 2 cilindri 1970 – 1980- Sabato 03/08/2024 ore 18:00 – Trattore37387 del 1950 - 1955 in restauro con motore sostituito non originale- Martedì 06/08/2024ore 18:00 – Trattore CingolatoDiesel 2 cilindri 1965 – 1970– Giovedì 08/08/2024 ore 18:00 –prodotto a Reggio Emilia del 1959- Sabato 10/08/2024 ore 18:00 – Trattoreda 21 CV del 1959 - 1961- martedì 13/08/2024 ore 18:00 – Trattore81 Nicolin uno dei primi modelli della serie del 1950- Sabato 17/08/2024 ore 18:00 –1948 – 1950 10 CV Petrolio Benzina uno dei primi modelli della serie del 1950- martedì 20/08/2024 ore 18:00 –tedesco motore Deutz del 1958- Sabato 24/08/2024 ore 18:00 –16 Valves moderno– Martedì 27/08/2024 ore 18:00 – TrattoriDiesel e– dal 1956 - 1961– Venerdì 30/08/2024 ore 18:00 –con diversi modelli d’epoca.Vista la vasta scelta di trattori noi di Automania abbiamo deciso di dedicare un Podcast alla collezione di trattori di Giuseppe Fanelli, spesso esposti a raduni organizzati dall’di cui è socio. I raduni rappresentano l’occasione di incontrate altriLe date ed eventualmente le puntate del palinsesto potrebbero subire modifiche, pertanto vi invitiamo a controllare spesso l’articolo. Le dirette dei Podcast verranno pubblicate di volta in volta su questa pagina e nella pagina del Podcast di Youtube su Automania.it, pertatno Ti invitiamo ad inscriverTi sul nostro canale di YouTube e attiva le notifiche (cliccando sulla Campanellina) per essere informato per primo sui lanci dei nuovi Video by Automania®.Vi lasciamo con il Trial del Podcast , vi lasciamo con un primo assaggio delle immagini di ogni singola puntata.Un ringraziamento particolare và aper la collaborazione.

Fotogallery

News Correlate » Raduno Trattori a Ramiseto

Nell’Alto Appenino Reggiano va in scena Passione Trattori e mezzi agricoli a Ventasso 2023, arricchito dai concerti Primavera Musicale » Il trattore è il mezzo di trasporto più pericoloso

Impressionanti i dati forniti dall’Osservatorio Asaps: solo nei primi quindici giorni del mese di aprile ci sono stati 21 incidenti e 16 vittime » Motor Show: versione ridotta ma ben riuscita

I 400.000 visitatori della manifestazione bolognese riaccendono la fiducia » Al Motor Show, presentato in anteprima mondiale il Suv Gonow GS2

Intervista all´amministratore delegato Roberto Fosci della Gonow Europe » Al Motor Show, il Tractor Pulling riscuote grande successo

Su terra battuta e a suon di rombate, si sono sfidati i trattori di Tractor Pulling Italia [ Altre news correlate » ]