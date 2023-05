Raduno Trattori a Ramiseto

A Ventasso, un piccolo comune nell’Alto Appennino Reggiano di circa 4000 abitanti nato a gennaio 2016 dall’unione delle frazioni di Collagna, Busana, Ligonchio e Ramiseto, si è svolto uno splendido Raduno di trattori dal titolo Passione Trattori Ventasso 2023.



La manifestazione Passione Trattori in programma domenica 7 maggio 2023 è stata organizzata dalla Pro Loco di Ramiseto in collaborazione con la Protezione Civile. Il raduno è iniziato nella frazione di Ramiseto in Piazza della Madriola a 900 metri di altitudine alle ore 10:00. Alle ore 11:00 è stata celebrata la Santa Messa nei pressi della sala polivalente per la benedizione dei mezzi agricoli pesanti. Successivamente tutti gli equipaggi si sono incontrati a pranzo nel Polivalente con menù casereccio e genuino.



Davvero scenografico lo Show dei Trattori lungo il viale dove erano presenti Super Trattori, mini trattori agricoli e mezzi agricoli di tutte le dimensioni con bandiere al vento della Confederazione Italiana Agricoltori, non sono mancati dei trattori d’epoca degli anni 50 alcuni dei quali messi in moto a spinta da altri trattori, appesantiti dell’età ma sempre in ottima forma come potete vedere nel video.



Giusto per elencare qualche trattore agricolo: Fiat DT 110-90, New Holland Agricolture T5050, Same 110 Silver e modello Same Explorer 110 con 106 CV, Fendt 512 Vario, i nuovi esclusivi Trattori Lamborghini, New Holland T6-160 con motore NEF a 6 cilindri aspirazione a T a 4 valvole e trattori Valtra con tecnologie innovative ed un comfort eccezionale, presente anche un veicolo fuoristrada militare d’epoca americano. Parte della carovana dei trattori nel pomeriggio si è spostata in Piazza Ferdinando e Francesco Laghi che costeggia la strada SP15 di Via Bombardi attraversata da una suggestiva cascata.



Il pomeriggio è stata arricchito da un concerto dal nome “Primavera musicale” tenuto dai migliori studenti del Conservatorio Peri Merulo di Reggio Emilia, divenuto da quest’anno statale. Presenti all’evento il Sindaco di Ventasso Enrico Ferretti che ha speso qualche parole a favore dell’iniziativa “il Salotto Cameristico” con musiche di Paganini e Diabelli interpretati dalla violinista Tania Scalera e dal chitarrista Timothy Rondanini nativo di Ramiseto ed il Trio Vinaigrette con musiche di Rossini Faurè, Blum e Sostakovie eseguite da Margherita Russo al flauto, Filippo Maturani al violino e Alice Hu Zhongyue alla chitarra. I musicisti hanno entusiasmato il pubblico attraverso l'esibizione di brani musicali classici concedendo anche il bis.