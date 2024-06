Fiat Grande Panda: global car dal look retrò

Ispirata al modello degli anni 80, la nuova Fiat Grande Panda è una vettura globale che introduce una nuova famiglia di veicoli.



Sviluppata su una piattaforma multi-energy, la vettura sarà disponibile inizialmente in Europa, per poi raggiungere i mercati di Medio Oriente e Africa, anche in modalità elettrica e ibrida.



La Fiat Grande Panda ha dimensioni compatte, misura meno di 4 metri di lunghezza e propone linee minimal, semplici. I fari, composti da cubi opalini si ispirano alle finestre delle facciate della fabbrica del Lingotto. Le luci diurne (Daytime Running Lights) si trasformano in indicatori di direzione e illuminano alcuni dei cubi che appaiono come pixel orizzontali disposti a scacchiera.

A bordo lo spazio è ben organizzato per cinque persone, rappresentando una scelta adatta alle esigenze urbane. Il catalogo prevede colorazioni vivaci, tra cui il giallo.



Il profilo laterale evoca robustezza. L'attitudine a cuneo della carrozzeria e dell’abitacolo è accentuata dalle barre portatutto. In omaggio alla classica Panda 4x4, Fiat Grande Panda è dotata di lettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere. I robusti passaruota conferiscono al posteriore più carattere. Infine, troviamo i cerchi in lega da 17 pollici diamantati con design a X.



Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis, ha dichiarato: “Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di Fiat è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di Fiat incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, Fiat avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale. Infatti, la Grande Panda è ideale per le famiglie e per la mobilità urbana in ogni Paese... è una vera Fiat!”.



Alla Grande Panda, seguiranno nuovi veicoli, ogni anno, fino al 2027. Questa nuova serie di modelli ha l’ambizione di conquistare le strade di tutto il mondo e completare la proposta del brand.