26/07/2019

Iconica vettura di riferimento della gamma Toyota ma anche del suo segmento, la nuova Prius Plug-in offre un powertrain Full Hybrid Electric, con consumi ed emissioni di CO2 efficienti, pari rispettivamente a 1,3 litri/100 km e 29 g/km. L’autonomia in modalità completamente elettrica supera i 50 km, mentre la velocità massima (in modalità EV) è pari a 135 km/h.

Tra le innovazioni presenti a bordo troviamo il sistema di riscaldamento con pompa di calore ad iniezione a gas, che sfrutta l’aria esterna per ottenere una maggiore efficienza rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali, che sfruttano il calore generato dal motore. In fase di ricarica, il sistema di riscaldamento della batteria assicura alle celle la temperatura adeguata, mantenendo stabili la potenza e l’efficienza.



Infine, con l’ampio pannello solare, è possibile aumentare l’autonomia elettrica di ben 5 km al giorno. Gli interni propongono una nuova configurazione 5 posti, inserti All Black, sistema Toyota Touch con una interfaccia più intuitiva.

Toyota Prius Plug-in Hybrid sarà disponibile anche nella tinta metallizzata Deep Black Met. Il lancio commerciale è previsto dopo l’estate 2019.