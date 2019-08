Citroen C4 SpaceTourer 2019

12/08/2019

Spazio e comfort a bordo della rinnovata monovolume Citroën C4 SpaceTourer grazie alla grande modularità offerta dall’abitacolo. Ad esempio, nella configurazione due posti, i sedili posteriori vengono ripiegati per formare un perfetto piano di carico. Di grande utilità l portellone con apertura senza chiave che agevola le oprazioni di carico e scarico anche con le mani occupate, grazie ad un movimento del piede.



Citroën C4 SpaceTourer propone tecnologie come l’interfaccia di guida touch, abbinata allo schermo panoramico 12 pollici HD. Altre innovazioni facilitano la guida, come la Vision 360, la funzione Park Assist, il Regolatore di velocità adattativo. La sicurezza a bordo è assicurata attraverso la navigazione connessa 3D Citroen Connect Nav associata ad uno schermo Touch Pad 7 pollici.