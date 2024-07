Citroen Basalt Vision: SUV Coupé, ma solo per India e Sud America

Il double chevron riserva una nuova proposta nella gamma, rivolta però ad un mercato specifico, come quello indiano e sudamericano. Il modello in fase di commercializzazione, dalla seconda metà dell’anno, è la Citroen Basalt Vision.



Questo concept di un suv coupè compatto, unisce la fluidità dinamica di una coupè alla robustezza di un SUV.

L’estetica elegante insieme ad un approccio sicuro e affidabile fanno di questo modello una proposta interessante, in cui si nota l’ideale fusione di diversi codici e linguaggi.

A bordo, la posizione di guida rialzata e lo spazio ampio e confortevole supportano il conducente e gli consentono di vivere un’esperienza di guida sicura, ma allo stesso tempo appagante e piacevole.



Citroen Basalt Vision si affiancherà ai modelli C3 e C3 Aircross nella strategia di mercato globale. Le tre vetture rientrano in un programma internazionale C Cubed (C al cubo), che prevede il lancio di modelli sviluppati per la crescita del brand in India e Sud America, puntando su soluzioni per la mobilità dotate di carattere, design distintivo e massimo comfort. Tutti e tre i modelli sono basati sulla stessa piattaforma Smart Car, configurata proprio per questa clientela.



Thierry Koskas, CEO di Citroen dichiara: “Siamo lieti di svelare il terzo pilastro del nostro programma, che mira a dare nuovo slancio alla crescita internazionale di Citroën. I nostri team nei prossimi mesi lavoreranno sodo per preparare il lancio sul mercato di questa SUV Coupé, che condensa un design audace, interni spaziosi e un comfort di bordo esclusivo. Sviluppata e prodotta a livello locale, Citroen Basalt Vision conquisterà un gran numero di clienti e rafforzerà la nostra posizione in mercati importanti. Avremo presto aggiornamenti, intorno a metà anno”.



Il carattere solido, sicuro e potente è già insito nella denominazione del veicolo, che evoca in Basalt appunto la robustezza del basalto, roccia magmatica che emerge dalle profondità, resistente ed in grado di sfidare il tempo.

La maggiore altezza da terra facilita l’ingresso e l’uscita dal veicolo, mentre gli scudi protettivi anteriori e posteriori, oltre alle protezioni laterali, assicurano una sensazione di sicurezza e protezione. Il bordo d’uscita posteriore, che strizza l’occhio ad una coupé, aggiunge fluidità e dinamicità a un modello che appare forte ed energico.